Podemos suspende a sus ediles en Madrid para evitar un “efecto contagio” en otros Ayuntamientos

El riesgo de que se produjera un "efecto contagio" llevó a Podemos a suspender de forma cautelar a sus seis concejales en el Ayuntamiento de Madrid, la principal institución donde gobierna el partido de Pablo Iglesias, por su rechazo a ser elegidos por primarias para concurrir en la lista que posteriormente se tendrá que acordar con la agrupación de electores que encabezará Manuela Carmena en las elecciones de mayo de 2019.

Fuentes de la dirección de Podemos recuerdan que los estatutos y el código ético del partido obligan a los aspirantes a cargos públicos a ser elegidos por la militancia y sostienen que no se podía hacer una excepción en el caso de la capital. "Se pondría en cuestión a la organización" al "romperse los consensos básicos", alegan. Esto es, la dirección de Podemos se quedaría sin argumentos para impedir que otros cargos públicos en situaciones similares a las de sus representantes en el Ayuntamiento de Madrid optaran saltarse las primarias y reorganizarse en proyectos políticos independientes. Podemos no se presentó como tal en las elecciones municipales de 2015. Para las previstas el próximo 26 de mayo cuenta con 600 candidaturas y confía en llegar al millar.

La suspensión de la portavoz en la capital, Rita Maestre, y de los otro cinco concejales de Podemos -José Manuel Calvo, Jorge García Castaño, Marta Gómez, Esther Gómez y Paco Pérez- no sería efectiva hasta el momento de su inscripción como candidatos en la plataforma con la que Carmena optará a la reelección como alcaldesa dentro de seis meses. En ese caso pasarían a ser independientes. Los ediles sancionados, de la plena confianza de la alcaldesa de la capital, con la que tendrían garantizado repetir en las listas, alegan que optaron por no presentarse a las primarias, a las que se inscribieron el mes pasado, al entender que todos no tenían garantizados puestos de salida.

Carmena e Iglesias habrían acordado 12 puestos en el futuro proyecto que liderará la alcaldesa, comparten los distintos sectores enfrentados en la última crisis de Podemos. Los ediles sancionados esgrimen que Jorge García Castaño, concejal de Economía, fue retrasado hasta el puesto undécimo. El malestar que originó desembocó en la renuncia de todos los concejales a presentarse a las primarias. Por su parte, las direcciones estatal y autonómica de Podemos niegan que fuera así el reparto. Afirman que los seis ediles figuraban entre los nueve primeros de la lista que encabezaría el exJemad y secretario general de Podemos en la ciudad de Madrid, Julio Rodríguez. Maestre iría de número dos y el resto de puestos tendrían libertad para adjudicarlos. Los otros tres puestos correspondían a la secretaria de organización de Podemos en la capital, Maby Cabrera; Fran Verdes, que pertenece a la ejecutiva de Rodríguez; y la candidata proveniente de los círculos. El desacuerdo motivó que Rodríguez propusiera el lunes por la noche su suspensión.

Pese a la gravedad de la crisis, la dirección de Podemos reitera que "en ningún caso peligra la candidatura conjunta con Carmena, todos en el grupo confederal y en Podemos tenemos claro que vamos a seguir trabajando para que sea la alcaldesa en 2019", según ha afirmado Ione Belarra, su portavoz adjunta en el Congreso y miembro de la dirección estatal. "Uno de los mayores éxitos de Podemos es poner en marcha el sistema de primarias. Quienes se quieran presentar a las elecciones como [integrantes de] Podemos tienen que concurrir en primarias, es uno de nuestros principios fundamentales", ha zanjado.