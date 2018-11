“La lista de Podemos Madrid es un pulso a la alcaldesa”

El concejal de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, uno de los seis ediles que se han retirado de las primarias de Podemos, interpreta la lista confeccionada por el secretario general en la ciudad, Julio Rodríguez, como “un pulso a la alcaldesa y un obstáculo a la candidatura popular” que encabezará Manuela Carmena en las elecciones municipales de mayo.

Pregunta. ¿Qué ha pasado en Podemos Madrid?

Respuesta. Se ha convocado un proceso de primarias precipitado, ajeno al planteamiento que hizo Carmena cuando anunció que se presentaría a la reelección. Una discrepancia con ese planteamiento nos ha llevado a no presentarnos a esas primarias.

P. ¿Cómo cree que ven este choque sus votantes?

R. Estas cosas siempre generan ruido y el ruido siempre es malo para ser un partido confiable, y ahí hay que apelar a la responsabilidad de todas las partes. Nosotros estamos comprometidos en seguir gobernando, porque lo que nos va a dar la victoria electoral es presentar un buen porfolio de logros de gestión.

P. ¿Han hablado con Manuela Carmena en estas últimas horas?

R. Hablamos con ella, le explicamos nuestros motivos. La candidatura, para trascender el ámbito de los partidos, debe superar esa idea de las cuotas. Entiende que, dentro de ese planteamiento, nuestra decisión es coherente.

P. ¿Qué tal ha sido la negociación con Julio Rodríguez?

R. Siempre le manifestamos nuestra discrepancia con el momento, con el planteamiento, con el calendario. Quisimos evitar este ruido, pero al final entendemos que la posición que debemos adoptar es ser coherentes con nuestro criterio. Y es absurdo plantear que podamos estar preocupados por salir en esas primarias, porque Carmena dijo que iba a contar con nosotros con independencia del resultado.

P. Pero, ¿el calendario no lo decide la dirección nacional?

R. Podemos estatal establece unos calendarios que determinadas ciudades asumen en unas fechas u otras. Por ejemplo en la Comunidad de Madrid, Móstoles ha preferido posponerlas a las primaveras. O ciudades como Barcelona o A Coruña no han entrado en esos procesos. No entendemos esa convocatoria. Además, en Madrid tenemos la figura política de más prestigio. Da más la sensación de que se pretende lanzar un pulso a Manuela y que es una convocatoria de primarias mirando hacia la interna y pensando en imponer una cuota de partido más que en ofrecerse a participar en la construcción de esta plataforma que debe ser la que nos dé la victoria en las elecciones.

P. ¿Por qué estallaron las negociaciones el domingo?

R. La gota que colma el vaso es que nos llega la información de que se han movido algunas posiciones respecto de lo último que se nos había comunicado. Pero la realidad es que nosotros no compartíamos la oportunidad de lanzar este proceso interno ahora.

P. ¿Por qué se inscribieron?

R. Seguramente fue un error. El miedo lógico a que cualquier discrepancia interna se magnifique en los medios te lleva a evitar determinados conflictos.

P. Hay acusaciones mutuas de mentir sobre a la lista. ¿Quién dice la verdad?

R. No voy a entrar en eso. Julio Rodríguez ni siquiera nos dio la lista completa en ningún momento. Pero la discusión no es sobre la lista. El problema es que interpretamos esto como un pulso a Manuela y como un obstáculo a la candidatura de unidad popular en la que estamos trabajando. Seguimos trabajando y seguimos comprometidos con Podemos, porque nadie nos ha echado y es nuestro proyecto político.

P. Pero cautelarmente han sido suspendidos.

R. Es una suspensión previa a la comisión de una falta. Esto incumple las mínimas garantías democráticas y a mí me preocuparía formar parte de una dirección que ha tomado esa decisión. A nadie se le han aplicado unas medidas de estas características. Además, nadie podrá decir que hemos incumplido nada, porque nos presentaremos a esas primarias abiertas a la ciudadanía [que Carmena llamó participadarias]. Además, la lista de 2015 no fue elegida por primarias de Podemos, sino de Ahora Madrid.

P. Usted afirmó que las primarias de los partidos son independientes de la configuración de la candidatura final. ¿Qué importancia tiene entonces la lista?

R. Eso es así. La conformación de la candidatura se desarrollará mediante un proceso de participación abierto al conjunto de la ciudadanía, que debe tener unas reglas propias y con las mismas condiciones para todos los actores. Lo que vemos difícil es la compatibilidad de ese proceso con una lista ya bloqueada.

P. ¿Ha incumplido algún compromiso anterior Rodríguez?

R. No es tanto que no haya cumplido sino que no ha seguido su promesa de ponérselo fácil a Carmena.

P. ¿Se les ha ido la mano a todos con el pulso?

R. Seguramente. Yo sigo apelando a la reflexión y al diálogo. Está en juego revalidar un Ayuntamiento que tenemos el riesgo de dejarlo en manos de la derecha y la ultraderecha, con PP, Ciudadanos y Vox. Jugar con eso es peligroso.

