Cruce de acusaciones en los chats de Podemos tras la crisis de los seis ediles de Carmena

“La candidatura de Manuela Carmena está siendo puesta en riesgo por parte de Julio Rodríguez al intentar imponer un equipo de su estricta confianza, cuestionando públicamente al Gobierno de Madrid en un momento clave de la legislatura”. Este mensaje es uno de los que ha aparecido en uno de los chats de Podemos Madrid tras la decisión del partido de suspender a seis ediles de Madrid (Rita Maestre, Jorge García Castaño, José Manuel Calvo, Paco Pérez, Esther Gómez y Marta Gómez Lahoz) después de que estos decidieran salir de la lista unitaria liderada por el exJemad Julio Rodríguez. La razón de la salida de los seis políticos, todos de Podemos y todos ediles en el Ayuntamiento de Madrid, liderado por Manuela Carmena, se debe a discrepancias con esa lista, concretamente en el orden de la misma: algunos de los concejales, como Jorge García Castaño, delegado del distrito Centro y al frente de la Hacienda municipal, aparecían relegados.

En realidad, Podemos Madrid lleva revuelto desde la noche del domingo. Un par de horas antes de medianoche, fecha tope para el cierre de la lista, los seis ediles de Madrid se plantaron en bloque al constatar que el acuerdo en la composición al que habían llegado no se cumplía, según fuentes de su entorno. El lunes amaneció movido: los seis de Carmena emitieron un comunicado y mandaron algún que otro mensaje en Twitter, pero en general estaban tranquilos. “Llegaremos a un acuerdo”, confiaban por la tarde. De nuevo, el fuego se avivó de noche: los concejales eran suspendidos de militancia de manera cautelar: una suspensión que será definitiva si no concurren a primarias.

La votación para la suspensión se realizó también en un chat al que ha tenido acceso EL PAÍS: “Te ruego Ramón [Espinar, secretario general de Podemos Comunidad de Madrid] que sometas a votación de este Consejo Ciudadano lo siguiente”, escribía Julio Rodríguez, al frente del partido en la ciudad y que este lunes tenía previsto presentar ante los medios su candidatura. Finalmente se canceló a última hora. La votación fue telemática, por Telegram, y en ella participaron los diez miembros del consejo de coordinación regional. Tras el mensaje del exgeneral, se procedió a votar la expulsión de los ediles. Después de varios votos a favor, alguien del chat cuelga sorprendido una primera noticia que habla de la suspensión cautelar de los concejales: “Pero si ya está en la prensa”. Sobre las quejas de que se filtró la resolución antes de que acabara la votación, responde el equipo de Rodríguez: “Cuando hay mayoría suficiente para una resolución, esta se comunica, aunque la votación siga abierta porque esos votos que aún no se han emitido ya no cambian el resultado”, informa Juan José Mateo.

El partido se estaba partiendo en dos. Una división que no quedó reducida al ámbito madrileño sino que se extendió a la visión del partido como muestra otro mensaje en otro foro de miembros de la formación política: “La suspensión de las primarias en La Rioja y Cantabria; el relevo del Secretario de Organización, Pablo Echenique; y ahora la amenaza de expulsión a los concejales de Manuela Carmena describen un escenario de absoluta inseguridad jurídica y arbitrariedad. Podemos no puede permitirse seguir perdiendo a sus mejores cuadros políticos por la intransigencia y autoritarismo de una dirección que solo busca controlar y amordazar en vez de trabajar para revalidar los gobiernos en las ciudades del cambio”.

“Estos son mensajes que están circulando en general, pero describen muy bien el sentir del partido”, cuentan fuentes cercanas a la dirección del partido en Madrid. Muestra su apoyo a los ediles de Carmena y como algunos de sus compañeros considera que “Julio Rodríguez pretende amordazar y expulsar a las personas que forman parte del equipo que recuperó Madrid tras 24 años de gobiernos del PP”.

Los defensores de los ediles también se quejan de que en Madrid se produce un agravio comparativo. Por un lado porque en 2015, las primarias se hicieron desde Ahora Madrid y no desde Podemos. Por otro, al comparase con Barcelona, donde se presenta una confluencia liderada por Ada Colau, donde el partido no realiza primarias por separado sino de manera conjunta con la candidatura de Barcelona en comú. Por su parte, los que apoyan a Rodríguez aseguran que en la lista que elaboraron, los ediles estaban entre los primero puestos. “La experiencia (que no siempre son los años) ayuda a ser comprensivo, a tratar de entender algunas conductas... pero, también, a valorar cada vez más la lealtad, la perseverancia, el camino recto y el juego limpio. Seguimos", escribió Rodríguez en su cuenta de Twitter tras la suspensión de militancia de los ediles. El fuego por la trifulca de Podemos también arde en las redes.

