Puigdemont abre la puerta a un referéndum sobre Cataluña en toda España

En holandés, francés y catalán. Los idiomas a los que ha sido traducido el nuevo libro de Carles Puigdemont son una declaración de intenciones sobre su interés por llevar el discurso independentista a nuevos rincones de Europa. Aprovechando el potente altavoz mediático de que dispone en Bruselas, donde hay acreditados más de 1.000 periodistas, el expresidente de la Generalitat quiere avivar la vertiente continental del debate catalán para que no quede relegado a un asunto doméstico. Y lo hace desde el título de la obra: La crisis catalana, una oportunidad para Europa. Nacido de sus conversaciones con el periodista belga Olivier Mouton, el escrito incluye revelaciones sorprendentes. Entre ellas, su disposición a dialogar sobre la celebración de una consulta sobre la independencia de Cataluña en la que no solo pudieran votar los catalanes, sino todos los españoles. "Si España lo propusiera, estaríamos dispuestos a hablar de ello. Yo no cerraría esta puerta (...). Aunque perdiésemos esa consulta, saldríamos ganando", afirma.

La frase tiene una apariencia sobre todo de treta estratégica. La consulta en todo el país como primer paso para otra futura únicamente en Cataluña, como si se tratara de un mero entrenamiento democrático antes del partido decisivo. Pero en la presentación del libro, celebrada en la mañana de este martes, ha repetido su oferta. "Nuestro propósito es hacerla solo en Cataluña, la mayoría de referendos se han hecho en el territorio que quiere ser un Estado con la excepción del sufragio de los ciudadanos franceses sobre la independencia de Argelia. Pero si España cree que debe ser votada en el conjunto del país, podemos discutirlo. Sería un gran progreso", ha señalado.

Preguntado sobre si aceptaría que algún territorio favorable a seguir formando parte de España dejase la futura Cataluña independiente —como propone el movimiento Tabarnia—, recordó el régimen especial de que dispone el Valle de Arán, y dijo que las fronteras "no son leyes divinas". Eso sí, se preguntó si esa posibilidad se admitiría también en la otra dirección, poniendo como ejemplo el eventual deseo de algún municipio valenciano de unirse a la hipotética República Catalana.

En las páginas del libro aparecen las dosis de pólvora habituales contra la actuación del Estado y la justicia española tras el referéndum ilegal del 1-O. "Ya hace muchas semanas que estoy mentalizado de que estamos en guerra contra España. Al entrar en la prisión he tenido la sensación de que volvía a la niñez, cuando vivía en un internado en época de Franco", dice uno de sus fragmentos más beligerantes.

El libro no ha sido por ahora traducido al español, dado que según su editor, Maarten van Steenbergen, "no ha habido ningún editor español interesado". A su presentación asistieron en torno a medio centenar de periodistas, entre ellos reporteros de algunas las principales cabeceras europeas. Se realizó en las instalaciones de un centro internacional de prensa cerca de las instituciones comunitarias, que hasta ahora han ignorado la presencia del líder independentista en el principal centro de poder europeo. Y hacia ellos tiene también palabras en su libro, donde corteja al polaco Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, del que dice: "Es el único que se ha expresado de una manera muy correcta". Un mensaje contra el claro y explícito respaldo a España de los presidentes de la Eurocámara, Antonio Tajani, y de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.