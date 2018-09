Las reacciones tras la Diada de Cataluña, últimas noticias en directo

EL PAÍS

El portavoz de ERC Gabriel Rufián ha afirmado en su intervención en el Congreso: "Ustedes que llevan 100 días y se les llena la boca con el diálogo, envían 600 policías a Cataluña". En este caso le ha contestado el titula de Interior, Fernando Grande Marlaska: "Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado garantizan las libertades de los ciudadanos". La respuesta no ha dejado satisfecho al diputado de ERC, que ha contestado: "Enviar a 600 policías no es un refuerzo, es una ocupación. Señor Marlaska, usted es valiente, lo ha demostrado. ¿Le parece normal que su grupo parlamentario vete preguntas sobre policías que agreden a personas en Cataluña?". El intercambio dialéctico ha concluido con la respuesta de Marlaska: "Le recuerdo que es un refuerzo. Una final de la Champions mueve 2.000 efectivos. Usted habla de 600. Por supuesto que no actuaron, naturalmente los manifestantes eran pacíficos. Pero hay que partir de la prevención. Porque cuando no se previene, se puede actuar de forma desproporcionada". "Los Mossos d'Esquadra son los encargados de garantizar la seguridad, pero nuestro deber es colaborar con ellos. Nuestros cuerpos de seguridad no reprimen"