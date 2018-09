Torra y Junqueras marcan distancias antes de la Diada

El independentismo intentará revalidar este martes, en la manifestación convocada por la Assemblea Nacional de Catalunya en Barcelona (ANC), su unidad en la lucha por la república catalana. Nadie duda que el separatismo mostrará de nuevo músculo en la calle —la ANC informó ayer de unos 440.000 inscritos—, pero los partidos llegan en posiciones muy distintas, tal y como ayer quedó de manifiesto. Mientras que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, insistió en su alocución institucional en su compromiso de “hacer efectiva la república”, el líder de Esquerra aseguró en una entrevista en TV3 que “no ve atajos” para llegar a la independencia y solo contempla la posibilidad de un referéndum acordado.

“Ya lo sabéis, el nuestro Govern se ha comprometido a hacer efectiva la república (...) Lo haremos por todos los presos políticos y exiliados y por todos los que son perseguidos por haber dado la voz al pueblo”, dijo Torra en un mensaje estructurado como un paralelismo entre la actual situación política y la que vivieron las autoridades catalanas en plena guerra de Sucesión.

“Como hace 300 años, estamos en una nueva encrucijada histórica donde tendremos que decidir si ante la injusticia, las amenazas, el miedo, la violencia, las prisiones y el exilio nos conformamos o resistimos y avanzamos”. En sus últimas intervenciones públicas, el president también ha insistido en que el independentismo cuenta con una mayoría social suficiente, pese a que las fuerzas secesionistas solo obtuvieron el 47% de los votos el 21-D. Se trata de un mensaje optimista que contrasta con la consigna que Junqueras, en prisión preventiva desde hace 313 días por unos supuestos delitos de rebelión y malversación, envía desde la cárcel de Lledoners. “Para avanzar, es necesario tener el coraje de hablar claro. Y admitir dónde estamos y dónde nos gustaría estar. Y a partir de aquí construir de nuevo aprendiendo de los errores cometidos”, aseguró el líder de ERC a la televisión pública catalana.

Junqueras, que dice no estar de acuerdo con un adelanto electoral, insistió en que no ve “atajos” para llegar a la independencia de Cataluña que no pasen por un referéndum acordado con el Estado. Pese a esa rotundidad, la portavoz de ERC, Marta Vilalta, matizó a su líder y dejó claro que los republicanos no descartan ninguna de las vías, incluyendo la posibilidad de la unilateralidad. “No renunciamos a ninguna vía cívica y pacífica para poder hacer realidad la república catalana”, dijo Vilalta tras la reunión semanal de la dirección del partido.

La portavoz también insistió en que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene margen para “mover ficha” para que la Fiscalía cambie de criterio respecto a los políticos presos. “El PSOE haría bien en desmontar esta farsa porque tarde o temprano el caso llegará al Tribunal de Estrasburgo”, aseguró un portavoz del PDeCAT.