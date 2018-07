El corredor del Henares llevará su basura a otros vertederos hasta que abra Loeches

Los residuos que generan los 700.000 vecinos del corredor del Henares se trasladarán a otros vertederos hasta que se construya la nueva planta de Loeches, prevista para 2020. Ese es el acuerdo al que han llegado este lunes la Comunidad de Madrid y la Mancomunidad del Este. Dicho organismo, que concentra a los 31 municipios afectados, se hará cargo de los gastos del traslado. Se estudian cinco emplazamientos cercanos donde llevar la basura transitoriamente. De esta forma se entierra la opción de ampliar el vertedero de Alcalá, cuyo cierre tendrá lugar a principios del próximo año.

La propuesta del Gobierno regional de ampliar la capacidad del quinto vaso del vertedero de Alcalá había generado en las últimas semanas un conflicto institucional. La mayoría de los municipios que conforman la Mancomunidad del Este, algunos gobernados por el PP, se habían negado rotundamente. Desde su apertura en 1984 se han enterrado allí más de 6,7 millones de toneladas de basura sin recibir ningún tratamiento. En la reunión de este lunes, que ha durado más de dos horas y media, han estado presente el presidente del ente supramunicipal, Javier Rodríguez Palacios (PSOE), el consejero de Medio Ambiente, Carlos Izquierdo (PP), y técnicos de ambas entidades. El encuentro ha servido para poner nuevas medidas sobre la mesa y darse una tregua.

La alternativa principal pasa por llevar a otros vertederos las más de 200.000 toneladas anuales de residuos que genera esta zona de Madrid. Entre los lugares que se planean hay dos puntos de la región, Pinto y Colmenar Viejo, pero también otros vertederos ubicados en Castilla-La Mancha: Tarancón, Toledo y Torija (Guadalajara). Todos ellos recibirían una compensación económica por hacerse cargo de la basura del corredor del Henares por un periodo de entre 12 y 18 meses. También se acordaría que, en el futuro, estos vertederos puedan utilizar la planta de Loeches.

Buscar alternativas

“Hemos acordado un trabajo continuo para buscar alternativas que eviten el recrecimiento de Alcalá o la utilización del antiguo vertedero de Nueva Rendija en este periodo transitorio”, ha explicado Rodríguez Palacios, presidente de la Mancomunidad del Este y alcalde de Alcalá. En su opinión la reunión ha sido “fructífera”, pero ahora hay que hacer “un trabajo técnico muy grande”. Además, ha señalado: “Estamos esperanzados en encontrar una solución o tendrá que ser la Comunidad quien lo haga por vía de urgencia”.

No hay una fecha concreta para concluir con las negociaciones a dos bandas, pero sí un compromiso de encontrar una solución que contente a ambas partes. Se prevé que las conclusiones estén listas en septiembre. La opción de derivar camiones de basura a otros vertederos sería financiada por la Mancomunidad del Este, aunque de momento no puede dar una cifra del coste de la operación. La Comunidad había estimado este en más de tres millones de euros, una cantidad que tendrían que “asumir muchos Ayuntamientos con dificultades económicas”, razón por la no veía con buenos ojos dicha alternativa. Tampoco le convencía desde la perspectiva de la sostenibilidad. Finalmente ha accedido a estudiarla, aunque el consejero de Medio Ambiente, Carlos Izquierdo, no ha descartado ninguna posibilidad, tampoco la ampliación del vertedero de Alcalá. En su opinión, esa alternativa “es viable desde un punto de vista técnico”.

“Ahora estamos en un momento que tiene más que ver con el trabajo de los técnicos que con declaraciones políticas”, ha recalcado Rodríguez Palacios al término de la reunión. Izquierdo también se ha referido al “esfuerzo” que va a realizar la Mancomunidad para acortar los plazos de la licencia de obra de la planta de Loeches, que lleva tres años enredada en trámites administrativos