El pleno de la Asamblea reprueba al consejero de Asuntos Sociales

Intervención de Carlos Izquierdo en la Asamblea en la que se refirió a "niños pobres y normales".

El pleno de la Asamblea de Madrid ha reprobado la gestión del consejero de Políticas Sociales y Familia Carlos Izquierdo por su gestión. Han votado a favor de la proposición no de ley (no vinculante) presentada por Podemos todos los grupos de la oposición (PSOE, Podemos y Ciudadanos) y el PP en contra. Los diputados le han reprochado su forma de abordar los asuntos de la consejería y su falta de empatía con los colectivos que debería defender. Como ejemplo, la oposición le ha recordado la diferenciación que realizó el político entre niños pobres y niños normales en una de sus últimas intervenciones en un pleno monográfico sobre la infancia celebrado el pasado 18 de enero. El consejero pidió perdón por no haberse expresado bien y aseguró que en ningún momento quiso decir "que un niño que vive en situación de pobreza no sea normal".

Es el segundo miembro del Gobierno de Cifuentes que el Parlamento regional reprueba a un consejero de Cifuentes. El pasado 22 de junio el exconsejero de Sanidad de la Comunidad Jesús Sánchez Martos fue reprobado por carecer de "un proyecto sólido y solvente". La presidenta de la Comunidad le cesó dos meses después.

"Hágase un favor a sí mismo y al pueblo de Madrid y dimita esta misma noche", le ha espetado el diputado de Podemos Raúl Camargo a Izquierdo en su intervención. Le ha reprochado la gestión realizada durante su mandato sobre violencia machista, donde no se ejecuta un 30% del presupuesto; sobre pobreza energética o las listas de espera en ayuda a dependencia con 43.000 personas, de las que el 72% fallece antes de recibir la prestación; la mala gestión de las residencias, entre otras. El diputado se ha referido también a los "insultos y desprecios" de Izquierdo a colectivos que dependen de esta Consejería.

La defensa de la gestión de Izquierdo ha recaído en la diputada del PP Ana Camins, que le ha defendido con gran ardor. Para ella, los insultos a los que han hecho referencia todos los grupos, son "frases sacadas fuera de contexto que se lanzaron a las redes sociales". Camins ha intervenido en último lugar, y ha sido en ese momento cuando toda la bancada popular ha prestado atención. Hasta ese momento, Cifuentes no ha parado de hablar con el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, mientras que el portavoz del Gobierno Ángel Garrido e Izquierdo se dirigían comentarios de forma continua. "Van a hacer lo que mejor saben, desprestigiar a una persona" sin tener en cuenta el "salto en políticas sociales" que se ha producido bajo su gestión.

"No tienen categoría par dar ni media lección a Izquierdo", ha respondido a Podemos. Un consejero que, ha añadido, "representa los principios y valores que defendemos y defenderemos siempre en el PP". La parlamentaria ha señalado a Ciudadanos que "no tienen pasado, pero tienen un presente muy peligroso, de la gente que no tiene principios".

El diputado de Ciudadanos, Alberto Reyero, se ha referido a la decisión que tomó Izquierdo de trasladar el Centro de Menores de Arturo Soria a una residencia de mayores en Orcasitas, que había que desalojar previamente. "Tuvo que salir Garrido (el portavoz del Gobierno) a decir que se paraba ese disparate", ha puntualizado. En representación del PSOE ha intervenido María José Lanchas, que ha mantenido la misma línea de críticas que el resto de la oposición y ha asegurado que no se sumarían a la reprobación "si no existieran razones profundas para ello".