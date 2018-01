El consejero que distinguió entre “niños pobres y normales” pide perdón

Intervención de Carlos Izquierdo en la Asamblea en la que se refirió a "niños pobres y normales".

El consejero de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, Carlos Izquierdo, que ayer distinguió entre "niños pobres y normales" durante un debate sobre la infancia, ha pedido este viernes perdón por no haberse expresado bien y ha asegurado que en ningún momento quiso decir "que un niño que vive en situación de pobreza no sea normal".

Tras recriminarle el portavoz socialista Ángel Gabilondo que uno de cada tres niños de Madrid vive en la pobreza, Izquierdo le contestó que si cuando va por la calle va viendo "un niño pobre, uno normal, uno normal".

Los partidos de la oposición en la Asamblea de Madrid habían pedido una disculpa a Izquierdo por referirse a "niños pobres y normales". A juicio de Gabilondo, "produce una inquietud grande porque está hablando, en un momento de mucha emoción y mucha verdad y da la impresión de que, en el corazón de lo que se piensa, las personas pobres son una anormalidad frente a las demás personas, que son normales".

Para el portavoz del PP, Enrique Ossorio, las palabras de Izquierdo pueden ser "más o menos acertadas", pero se han "sacado de quicio". "Eso nos puede pasar a todos, a los que hablamos muchas veces... él quería decir ante la acusación del PSOE que decía que uno de cada tres niños era pobre en Madrid, que uno cuando va por la calle no ve un niño pobre, otro no pobre y un niño pobre; es verdad que esa proporción no se ve por la calle", ha defendido Ossorio.