Este martes arrancan las oposiciones a profesorado de Infantil y Primaria en la Comunidad Valenciana

El 26 de junio quedará marcado en la agenda de las 17.235 personas que optan a una de las 3.000 plazas de maestros y maestras en la mayor convocatoria de oposiciones a docentes de Infantil y Primaria de la última década en la Comunidad Valenciana. Este martes arranca el primer examen de un proceso selectivo que permitirá cubrir 3.000 plazas, las primeras de las 13.000 que la Consejería de Educación tiene previsto ofertar hasta 2021 para el ingreso en los diferentes cuerpos docentes no universitarios.

A las 3.000 plazas para Infantil y Primaria en juego ahora se unirán las 5.000 para Secundaria y otros cuerpos docentes cuyos procesos selectivos serán convocados en 2019. En el año 2020 habrá oposiciones para 2.500 plazas de libre acceso de Secundaria y otros cuerpos docentes, y en 2021 otras 2.500 plazas más para Infantil y Primaria.

“La estabilidad en educación y la plantilla docente es fundamental, porque ello repercutirá en una mejora de la calidad educativa, ya que los centros dispondrán de un mayor número de personal funcionario de carrera y este, a su vez, podrá optar a destinos definitivos”, ha señalado el responsable autonómico, Vicent Marzà.

Para la convocatoria que arranca este martes se ha configurado una red de 229 tribunales en otros tantos centros educativos valencianos para evaluar a los aspirantes. Sedes que, ha incidido la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), deben contar con las indicaciones necesarias para que los opositores dispongan de “una información adecuada y accesible”.

Del total de plazas, 975 corresponden a Educación Primaria, 675 a Educación Infantil, 500 a Audición y Lenguaje, 400 a plazas de Inglés, 180 a especialistas de Educación Física, 150 de Música y 120 de Pedagogía Terapéutica. Prácticamente la mitad de opositores en esta convocatoria se concentra en la provincia de Valencia, con 8.726, seguida de Alicante (6.338 aspirantes) y Castellón, con 2.171 candidatos y candidatas.

En el grupo castellonense está Nati Rovira, de 27 años y vecina de Atzeneta del Maestrat, un pequeño pueblo del interior de la provincia. Trabaja en el Colegio Rural Agrupado (CRA) del Penyagolosa, que aúna a esta población junto a las de Les Useres y Vistabella. Es su último destino tras haber rotado como interina por varios centros de la provincia. Oposita por tercera vez, y lo hace por una de las 400 plazas de Inglés que salen este año, aunque su formación académica es Magisterio de Infantil. “He vivido en el extranjero un tiempo, y eso unido a que la bolsa de Infantil llevaba años muy parada, me llevó a presentarme a oposiciones por esta especialidad”, explica a EL PAÍS en un pequeño paréntesis dentro de su sesión de estudio, que intercala con la rutina laboral.

Reconoce que la cantidad de plazas en juego este año es una buena noticia, “porque veo que puedo llegar”, pero también “una presión, porque pienso: si no me la saco este año ya me puedo retirar”, apunta entre risas.

Los nervios afloran, porque en escasas horas se decide si el sacrificio de mucho tiempo de estudio, “concentrado sobre todo los fines de semana”, surte efecto. Nati Rovira confía en que así sea, y que el azar también aporte su granito de arena. “Este año una de las novedades para quienes llevamos 25 temas es que sacan tres bolas en el sorteo en lugar de dos y eso aumenta las posibilidades. Hay cuatro o cinco temas que no quiero que me salgan, van seguidos y sería muy mala suerte, pero todo puede ser”, añade resignada.

Su primer examen será esta misma mañana en el IES Politècnic de Castellón, donde están los tres tribunales de Inglés. A lo largo de la semana se sucederán las lecturas de esta primera prueba, y la semana que viene seguirán los casos prácticos y la lectura de los mismos. “Sacarán la media de ambos y si la superas, vas a la exposición”, explica la opositora. Se aferra a la cautela: “¿Qué haré si me saco plaza? Bueno… hasta que no lo vea…”, pero la rompe ligeramente al detallar de inmediato un pequeño listado de planes: “Me iré de viaje, y de compras, y lo celebraré con mis amigos”, sonríe.

Los exámenes

La fase de oposición consta de dos pruebas, con carácter eliminatorio, tal como obliga a cumplir el Ministerio. La primera tiene por objeto la demostración de los conocimientos específicos de la especialidad a la que se opta y consta de dos partes, valoradas conjuntamente. La segunda prueba busca comprobar la aptitud pedagógica de la persona aspirante y su dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio docente, y consiste en la presentación de una programación didáctica y en la elaboración y exposición oral de una unidad didáctica.

Los sindicatos plantean que los resultados puedan conseguirse de forma telemática y personalizada, “evitando así las aglomeraciones de opositores de años anteriores a la hora de consultar los tablones donde se exponen las notas”, señalan desde CSIF.

Las novedades: tribunales paritarios y un tema más a elegir

Por primera vez, la orden de la consejería explicita que los tribunales de oposición serán paritarios en la medida de lo posible y, además, figura por escrito que si alguna aspirante da a luz con el proceso iniciado, podrá retomarlo después del parto hasta que se hagan públicas las notas del resto de candidatos. Por parte del Ministerio de Educación se ha fijado para todas las comunidades autónomas que la experiencia docente pase de 5 a 7 puntos. Además, se ha establecido que se extraerá un tema más en el sorteo para redactar la parte A del examen de oposición. Dependiendo de los temas que tiene cada especialidad, se extraerán tres, cuatro o cinco temas, cuando hasta ahora eran dos, tres o cuatro.

Cambia también la forma de baremar la nota final: se obtendrá de ponderar en un 60% la fase de oposición y un 40% los méritos. Hasta ahora la primera equivalía a dos tercios y la de méritos a un tercio.