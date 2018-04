En breu es complirà el tercer any de la pressa de possessió del nou govern, un govern sorgit de la indignació de la ciutadania i la lluita al carrer contra les retallades i la corrupció al País Valencià. Un govern en qui el professorat i la comunitat educativa han dipositat la confiança per a revertir les retallades.

En matèria educativa, s’han dut a terme iniciatives reclamades per STEPV com l’eliminació del districte únic, la paralització dels Centres d’Iniciativa Social, l’aplicació de l’acord de professorat interí de 2010, la recuperació d’unitats en centres com el Cremona d’Alaquàs, o les escoles d’Ontinyent i Castelló. En l’inici de la legislatura, els nous inquilins de la Conselleria d’Educació també van impulsar la recuperació de llocs de treball retallats per l’anterior govern, la gratuïtat dels llibres de text i del tram d’infantil 2 anys i altres mesures en benefici de l’alumnat i les famílies (modificacions en la normativa de transport escolar, etc.). STEPV valorava positivament algunes d’aquestes mesures, mentre que d’altres les ha criticat per no haver estat negociades en mesa sectorial.

Altres mesures que la Conselleria ha implementat, reclamades també pel sindicat, no han respost a les expectatives esperades: la reducció de ràtios no ha estat tan generalitzada com voldríem o la normativa que regula la jornada continuada té nombrosos entrebancs que en dificulten l’aplicació. D’altres, en canvi, han comptat amb l’oposició de STEPV, com la repetició de centre per part del professorat interí (que vulnera l’ordenació de les llistes), l’exigència del B2 d’anglés en moltes places de professorat d’infantil, la reducció de l’oferta de vacants en les comissions de serveis (destinades a la repetició de centres del professorat interí), entre d’altres.

Comentari a banda mereix la normativa sobre plurilingüisme, castigada políticament des dels tribunals de justícia amb una incomprensible suspensió cautelar del decret de 2017, que va acabar la promulgació de la llei que es va aprovar en febrer de 2018 per les Corts Valencianes.

Ara bé, el gran capítol pendent d’aquest govern ha estat la recuperació i millora de les condicions laborals del professorat, que s'ha quedat en un segon pla en el que portem de legislatura. Des del principi de la nova legislatura, el sindicat ha reclamat la reversió de les retallades imposades pel govern de l’estat i per l’anterior govern autonòmic: reducció de les hores lectives incrementades, supressió dels descomptes per baixa mèdica, retorn a les ràtios anteriors, recuperació del poder adquisitiu, eliminació de les restriccions a la lactància, negociació de les plantilles de primària, secundària i FP, etc.

Totes aquestes qüestions, i d’altres, continuen encara pendents de negociació, malgrat els compromisos de l’administració en revertir les retallades i millorar les condicions laborals del professorat. Entenem que la situació d’infrafinançament que pateix el País Valencià impedeix dur a terme moltes polítiques que millorarien considerablement la nostra vida, també la del professorat, i hem donat suport a les mobilitzacions dutes a terme per a reclamar al govern de l'estat, un finançament adequat.

Ara bé, no podem esperar més temps sense exigir a l’administració que passe de les paraules als fets i que inicie seriosament aquesta negociació. No pot ser que el professorat valencià continue amb les mateixes condicions laborals que fa tres anys i amb un increment de la feina burocràtica des que està aquest govern. A més, l’anunci de la convocatòra massiva d’oposicions ha generat inquietud en un sector important del professorat interí, que veu amenaçada la seua continuïtat en el treball si no supera les oposicions els pròxims anys.

És per tot això, que el Sindicat ha hagut d’incrementar la pressió —en forma de vaga— al Govern valencià perquè a partir de l’1 de setembre de 2018 el professorat trobe millores tangibles en les seues condicions laborals, el professorat interí tinga garanties de continuar treballant i el funcionariat de carrera amb destinacions allunyades tinga opcions d’apropar-se a casa.

La Conselleria i el Govern valencià haurien de fer aquest esforç si volen combatre el descontent que s'ha apoderat dels claustres aquests tres anys.

Marc Candela és coordinador d’Acció Sindical de STEPV-Intersindical Valenciana.