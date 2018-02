El Parlament abordará en un pleno el jueves la situación de bloqueo político

El Parlament celebrará el próximo jueves un pleno en el que se debatirá la situación de bloqueo de la investidura del presidente de la Generalitat. Durante la sesión, se discutirán cuatro propuestas de resolución suscritas, por la vía de urgencia, de Catalunya en Comú, el PSC, Junts per Catalunya y Ciudadanos. El orden del día permitirá queda uno de los grupos puedan hacer una intervención de 15 minutos –salvo la CUP y el PP, miembros del Grupo Mixto, que tendrán siete minutos y medio- y se votarán al final todas en conjunto.

La sesión no es ningún caso un debate de investidura aunque sí puede servir para que los independentistas intenten dar “legitimidad” a Carles Puigdemont como presidente si Esquerra Republicana apoya el texto que ha registrado Junts per Catalunya este mediodía exponiendo que su destitución fue “ilegal e ilegítima” y que tiene el derecho de optar al cargo.

El debate, que no comportará que se active el reloj para poner en marcha los plazos de la investidura, se celebrará respetando el orden de la presentación de las propuestas. Primero, intervendrá Catalunya en Comú que impulsa un texto a favor de la soberanía del Parlament y para abogar por el fin del artículo 155; después, del PSC, que apuesta porque empiece a contar el reloj de dos meses para que en caso de que no se designe a un presidente se convoquen elecciones; la citada de Junts per Catalunya y la de Ciudadanos, que también ha anunciado que pedirá a la Mesa que reconsidere si es conveniente aceptar el documento del grupo del president.

Fernando del Páramo, portavoz de Ciudadanos, se ha atribuido la paternidad de la celebración del pleno porque fue la formación naranja la que lo solicitó hace ocho días. “Gracias a Ciudadanos abordaremos la cuestión más urgente que tiene Cataluña, que es cómo poner en marcha un gobierno". El diputado también ha insistido en que el Puigdemont no va a ser presidente. "Solo falta que vaya alguien y se lo diga". Xavier Domènech, líder de los comunes, también se ha felicitado de que el pleno sirva para debatir la resolución que cursó su grupo. En su opinión, la vía de Ciudadanos "no conducía a ninguna parte" mientras que la suya puede servir en su opinión, "para arrojar claridad y luz en la oscuridad" y acabar con la aplicación del artículo 155.

El grupo parlamentario de Junts per Catalunya ha registrado este viernes por la mañana en solitario en el Parlament una propuesta de resolución en la que defiende la legitimidad de Carles Puigdemont, critica la "deriva autoritaria del Estado" y pide restituir las instituciones catalanas. El registro se ha efectuado justo cuando la Mesa del Parlament iniciaba una reunión para abordar la solicitud de Ciudadanos de celebrar un pleno para "desbloquear" la situación política catalana. El texto concluye que el pleno de la Cámara dispone de la mayoría parlamentaria para ratificar la confianza en Puigdemont y exige "que cesen las injerencias jurisdiccionales y del Tribunal Constitucional" que impiden materializar la voluntad democrática de los representantes del pueblo de Cataluña.

Fuentes de Esquerra Republicana han mostrado su malestar con la propuesta de resolución al considerar que debería haberse pactado con esta formación. Sin embargo, Eduard Pujol (JxCAT) ha restado importancia a la actuación unilateral de su grupo parlamentario. "No podemos tardar más tiempo en discusiones, este país no se puede permitir seguir sin escuchar a sus diputados", ha dicho el portavoz adjunto de la lista de Puigdemont, quien ha desvinculado esta propuesta de resolución de las negociaciones que mantienen ambas formaciones para lograr un pacto de gobierno.

Por otra parte, el PSC ha registrado otra en la que solicita que el Parlament declare abierto el plazo para investir al presidente de la Generalitat y, en el caso de que no se logre en dos meses, convocar de nuevo elecciones.