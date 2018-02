Ciudadanos espera que Torrent ponga fecha a su pleno “de desbloqueo”

Este viernes se reunirá de manera urgente la Mesa y la Junta de Portavoces del Parlament para abordar varias cuestiones que están pendientes de trámite. Una de ellas es el pleno extraordinario propuesto por la semana pasada por Ciudadanos para abordar el bloqueo en la legislatura y que aún no tiene fecha. La líder de la formación naranja, Inés Arrimadas, ha insistido en que el presidente de la Cámara, Roger Torrent, proponga de manera inmediata un día para celebrar la sesión. Esta mañana, en una entrevista a Onda Cero, Albert Rivera también ha pedido que se celebre el pleno pronto. "Yo no creo que lo bueno sea ir a otras elecciones, pero no podemos estar sin Govern”, ha lamentado.

Arrimadas ya ha avisado que si Torrent no se aviene a agendar o que ha denominado “el pleno de desbloqueo” pedirá un recurso de amparo al Tribunal Constitucional. Ciudadanos cuenta con 36 diputados y el reglamento establece que con que 27 parlamentarios soliciten una sesión en la Cámara esta ha de celebrarse. Sin embargo, la prerrogativa de fijar la fecha recae exclusivamente en el presidente del Parlament de acuerdo con el reglamento.

Desde Ciudadanos creen que Torrent está paralizando de forma "arbitraria y antidemocrática" la celebración del pleno. La sesión no se abordó ni en la reunión de la Mesa ni de la Junta de Portavoces del pasado martes, lo que desató la furia de la formación naranja. Las reuniones extraordinarias de mañana abordarán además otros temas como la propuesta de resolución de los comunes para intentar también desbloquear la situación de parálisis de la legislatura o la propuesta de que se reactive la comisión del reglamento.

El pleno obligaría a las fuerzas independentistas a dejar en evidencia sus diferencia en las negociaciones para formar Govern pero no tendría efectos prácticos. El reloj de los dos meses para convocar nuevas elecciones, sin embargo, solo comienza a correr cuando se celebre una votación fallida de investidura.