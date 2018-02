El Parlament aparca la reforma de la ley para investir a Puigdemont hasta escuchar a los letrados

El enfrentamiento en el independentismo catalán a cuenta de la investidura del próximo presidente de la Generalitat es cada día más evidente. La Mesa del Parlament ha aprobado este martes aparcar la petición de Junts per Catalunya de reformar dos artículos de la ley de la presidencia de la Generalitat que allanarían el camino a la investidura de Carles Puigdemont desde Bruselas.

El deseo del presidente de la Cámara, Roger Torrent, es no volver a la etapa de Carme Forcadell y ser acusado de desobediencia por el Tribunal Constitucional. Por ese motivo, la Mesa ha aprobado hoy solicitar un informe a los servicios jurídicos para determinar si la petición de Junts per Catalunya contravendría las medidas cautelares dictadas el pasado día 27 por el Tribunal Constitucional, que prohibió la investidura de Puigdemont si no se presentaba personalmente en el Parlament y no tenía autorización del Tribunal Supremo.

Junts per Catalunya registró a principios de mes una propuesta para modificar la Ley de la Presidencia de la Generalitat firmada por la portavoz Elsa Artadi y otra petición en el mismo sentido suscrita por 27 de los 34 diputados del grupo. Entre ellos no figuran los exconsejeros Jordi Turull y Josep Rull, en libertad bajo fianza. Era la primera vez en los últimos meses del procés que el independentismo no iba a una en sus iniciativas parlamentarias.

El tema se llevó a la Mesa del Parlament del pasado día 13 y quedó aplazado. Esquerra se opone a modificar esa ley porque cree que sería impugnada de manera inmediata por el Gobierno del PP y suspendida por el Tribunal Constitucional, que ya ha advertido a Torrent y a los miembros de la Mesa que se ciñan a la legalidad. Por ese motivo, Torrent ha optado este martes por pedir el informe a los letrados antes de que se empezara a tramitar la reforma legal.

Junts per Catalunya pretende cambiar por el procedimiento de lectura única el artículo 4.2 de esa ley e incluir un nuevo apartado en el artículo 35 para acabar con la obligatoriedad de que el candidato a la investidura esté presente en el pleno y permitir también que el Govern pueda celebrar reuniones telemáticas. Sería una reforma a la medida de Puigdemont para facilitar su elección desde Bruselas y permitir que gobierne la Generalitat desde allí.