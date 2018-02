Últimas noticias de Cataluña, en directo

EL PAÍS

Íñigo Méndez de Vigo, tras el Consejo de Ministros: Más preguntas sobre la casilla lingüística en Cataluña: "Estoy estudiándo lo que voy a hacer... no he dicho nada sobre la casilla lingüística. Los modelos educativos están en las leyes vigentes. Lo que queremos es que el derecho de los padres a escoger la lengua vehicular esté garantizada plenamente... Estamos estudiando cómo se va a hacer y también sobre el coste y la estimación del número de alumnos. Queremos hacerlo con la máxima corrección para no perjudidar el modelo educativo de Cataluña. No me he inclinado por ningún modelo concreto. Ya veremos cómo lo hacemos para garantizar el funcionamiento normal del sistema"