Cataluña y la investidura, últimas noticias en directo

Puigdemont acusa al juez de no respetar el resultado electoral al impedir la investidura de Sànchez

El ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha acusado este sábado al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena y al Gobierno de Mariano Rajoy de no respetar el resultado de las elecciones del 21 de diciembre. Puigdemont, mediante una videoconferencia desde Bruselas con diputados de Junts Per Catalunya presentes en un acto en Vilafranca del Penedès, ha considerado que la decisión del juez Llarena de impedir la investidura del diputado Jordi Sànchez, en prisión preventiva, es una muestra de la “represión del Estado”. “¿Para qué sirven unas elecciones si una persona escogida por el pueblo de Cataluña, que no ha sido ni juzgada, no puede ser investida? Yo me niego a aceptarlo”, ha dicho Puigdemont. El expresident no ha anunciado ningún escenario alternativo ante la imposibilidad de Sànchez de ser investido, aunque ha apelado a su partido, Junts per Catalunya, a “ampliar” su base electoral con “personas de diferente sensibilidad”. En la imagen, Carles Puigdemont entrevistado en RAC 1 el pasado 2 de marzo. (Efe)

Una información de Josep Catà