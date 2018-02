La Generalitat publica una encuesta sobre el 1-O pese a la intervención

El Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat de Cataluña publicó este viernes una encuesta sobre el “referéndum” del 1 de octubre (sin mencionar su ilegalidad) pese a estar este organismo intervenido por el Gobierno central, en aplicación del artículo 155, desde el 27 de octubre. Los encuestados suspenden la actuación del Ejecutivo de Mariano Rajoy —con un 2,73 de media sobre 10— y la de la Guardia Civil y Policía Nacional, con un 3,04, durante la consulta ilegal. Aprueban por los pelos la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, con un 5,03 y un 5,08, respectivamente. Los Mossos pasan el examen con un 6,18. La encuesta fue concluida el pasado noviembre, cuando el Gobierno ya había intervenido la Generalitat en aplicación del artículo 155 de la Constitución.

El estudio se refiere a la votación del 1 de octubre como un referéndum, aunque fue suspendido como tal por el Tribunal Constitucional. El informe del CIS catalán ha tenido en cuenta una muestra de 1.200 ciudadanos. Un 37,8% de ellos considera que el Ejecutivo de Mariano Rajoy actuó muy mal en la gestión del referéndum, otorgándole la mínima puntuación en una escala del 0 al 10. Aprueba su tarea con un 5 un 12,8% de la muestra y solamente un 3,1% concede la máxima nota al Gobierno. Los porcentajes que obtienen las fuerzas de seguridad del Estado van en una línea similar, con un 34,6% de los encuestados muy en contra de las cargas policiales, un 13% que les da un aprobado justo y un 4,7% que considera que su labor fue óptima.

Los números obtenidos por la Generalitat en el informe del CIS catalán están más equilibrados. Un 15,3% de los catalanes lamenta totalmente su actuación en la gestión del 1 de octubre y un 10,3% le da la máxima nota. En un término medio —en el cinco pelado— se posicionan un 14,9% de los encuestados. En la pregunta por el Ayuntamiento de Barcelona, gana el porcentaje equidistante. Un 19,9% de los encuestados considera que el Consistorio de Ada Colau no lo hizo ni bien ni mal durante el referéndum y las semanas posteriores. En esta pregunta, el segundo porcentaje más alto lo encontramos en la nota de seis, con un 13% de la muestra. Los Mossos d'Esquadra son los únicos que superan el suficiente, con un 17% de los catalanes que les otorgan un 10, un 16,1% que se muestra indiferente y un 7,3% que considera que actuaron de forma incorrecta.

Un tramo de preguntas del barómetro del CEO se centra incluso en tomar el pulso a las emociones que sintieron los catalanes ante el 1-O: Incertidumbre, ilusión, esperanza, prudencia y confianza. Solo superan el cinco de media la incertidumbre y la prudencia. El cuestionario profundiza en la confianza, relacionando este valor con las instituciones del Estado, de la Generalitat, los medios de comunicación y partidos políticos. Solo pasan el examen los Mossos d'Esquadra (6,09), los ayuntamientos (5,71) y la Policía Local (5,63). En la cola de la lista están el Gobierno central (2,77), el Tribunal Constitucional (3,11) y los Tribunales de Justicia (3,23).

Fuente: CEO

Continuando con la confianza, hay disparidad en las respuestas en la valoración de la Policía Nacional y la Guardia Civil, con un 30,3% de los encuestados que les otorgan “ninguna confianza” y un 14,3% indiferente (5 sobre 10). En la valoración del Parlament también existe división, con un 15,4% de los encuestados que le da un cero, un 15,2% que se queda en el 5 y un 20,4% que otorga entre un 8 y un 10. En la nota de la Generalitat predomina la indiferencia con un 22,9% entre el 5 y el 6.

El sí a la independencia ganó el 1 de octubre con un 90,18% de votos a favor de la secesión y una participación de un 43,03% del censo, 2,3 millones de electores. De la muestra de 1.200 catalanes entrevistados presencialmente, 501 aseguraron al CEO que habían participado en la votación, un 41,75%, cifra en sintonía con la registrada. De ellos, un 73,5% asegura haber votado sí y un 11,8% se decantó por el no. Un 10% no quiso revelar el sentido de su voto. En la votación real, el no obtuvo un 7,83%.

Algo más de un tercio de los encuestados (35,5%) dicen que rechazaron participar en el referéndum. El porcentaje de los que querían votar y no pudieron porque se lo impidieron es solo del 3,1%. Un 13,5% alegó que no pudo votar por motivos de salud o laborales.

Propaganda electoral



“¿Cuándo decidió usted hacer lo que finalmente hizo el 1 de octubre?” es una de las preguntas del cuestionario. Un 78,3% de los preguntados “lo tenía decidido desde hacía bastante tiempo”. Un porcentaje significativo, del 19,9%, decidió su posición respecto al referéndum entre las tres semanas anteriores y el mismo día de su celebración. Los que se decidieron el 1 de octubre suman un 7,7%.

Un 67,3% de la muestra asegura que no leyó ni prestó atención a la propaganda sobre el referéndum antes de la llamada a las urnas. La cifra contrasta con el 61,4% que afirma haber visto espacios de propaganda electoral en la televisión. Dicho anuncio fue emitido en TV3 pese a la prohibición del Tribunal Constitucional.

Un 93,9% dijo que no contribuyó económicamente con ningún partido ni organización cívica. Un 13,4% cuenta que intentó convencer a alguien porque votara una determinada opción en la votación impugnada.