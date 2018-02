Forcadell ante el juez: “No proclamé nada”

Carme Forcadell el pasado 12 de enero en el Parlament. ALBERT GARCIA Quality

La expresidenta del Parlament Carme Forcadell aseguró en su declaración ante el juez el pasado 9 de noviembre que "no proclamó nada", ninguna declaración de independencia, y que se limitó a decir si la propuesta que votaron los partidos independentistas "estaba aprobada o suspendida". Así se desprende de las respuestas de Forcadell a las preguntas de la exfiscal general Consuelo Madrigal, a las que ha tenido acceso este diario.

Investigada por presuntos delitos de rebelión y sedición, la expresidenta de la cámara catalana defendió durante dos horas la tramitación de la Ley del Referéndum y de Transitoriedad Jurídica, ambas suspendidas por el Tribunal Constitucional (TC), afirmó que la declaración de independencia fue "simbólica" y rechazó cualquier episodio de violencia en las numerosas manifestaciones convocadas por las entidades soberanistas y el Govern.

Forcadell quiso sacudir cualquier responsabilidad de la institución que presidía cuando el 27 de octubre leyó el texto votado por los grupos de Junts Pel Sí (PDeCAT y ERC) y la CUP en el que se afirmaba que Cataluña se convertía en un "Estado independiente"."No hubo tramitación parlamentaria ni registros", se defendió la diputada, que señaló que esa declaración podría haber tenido lugar en cualquier otro lugar fuera del Parlament. Una declaración que, dijo, leyó a petición del actual presidente del Parlament, Roger Torrent, entonces portavoz adjunto de JuntsxSí.

"El reglamento lo permite"

Desde el inicio de la vista, la expresidenta de la cámara catalana insistió en que, para ella, el derecho de autodeterminación "no es delito". Con este argumento, Forcadell explicó que su "preocupación" siempre ha sido que en el Parlament se pueden expresar todas las ideas políticas. Madrigal le preguntó, hasta en dos ocasiones, si le parecía "de normalidad democrática" la tramitación de las leyes independentistas, aludiendo a "las horas de la noche" en que se votaron, "los plazos, la advertencia de ilegalidad y la salida de muchos diputados de la oposición", en referencia al abandono de los grupos de PP, PSC y Ciudadanos durante la votación.

Forcadell apuntó al artículo 81.3 del Parlament para justificar el procedimiento de la cámara. "Seguramente no lo supe hacer mejor pero había mayorías parlamentarías y el reglamento lo permite", contestó la expresidenta, que dijo, que dicho artículo permite, también, "eximir todos los trámites en una tramitación no ordinaria que en una ordinaria sí lo son". La diputada argumentó que el debate "se permitió a todos los grupos".

En el capítulo sobre el referéndum del 1 de octubre, suspendido por el TC, la exfiscal preguntó a Forcadell si creía que la consulta era legítima a pesar de las advertencias del Constitucional. "Votar no es delito", respondió. "El Parlament no tiene capacidad en la organización del referéndum", añadió. ¿Discrepa de las resoluciones del TC?", insistió Madrigal. "No es que discrepe pero los ciudadanos son libres de ejercer el derecho a la libertad de expresión", expresó.

En contra "radicalmente" de la violencia

Forcadell, que fue presidenta de la ANC entre 2012 y 2015, afirmó que todas las manifestaciones a las que ha asistido han sido pacíficas y negó haber promocionado cualquier protesta donde haya violencia porque contradice su "ética y moral". Sobre la manifestación del 20 de septiembre ante el Departamento de Economía, Forcadell explicó que estuvo "dos minutos" cuando fue a "saludar" al exvicepresidente Oriol Junqueras y describió una protesta donde "la gente cantaba con claveles" en la mano. Para la exfiscal, las "40.000 personas" allí reunidas representan una "presión" a la Guardia Civil que estaba registrando el edificio.

La expresidenta del Parlament dijo desconocer si esa movilización había sido convocada por ANC y Òmnium y que, si hubiera visto algún episodio de violencia lo hubiera denunciado. "Siempre condeno la violencia", expresó Forcadell, quien afirmó estar en contra de los escraches a agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil en hoteles de Calella y Pineda de Mar: "Estoy en contra de todos los escraches. También de los que sufrimos todos".