El aplazamiento del pleno enfrenta al independentismo

Reunión de la Mesa del Parlament. GIANLUCA BATTISTA / VÍDEO: ATLAS

La decisión de presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, de aplazar la sesión de investidura programada para esta tarde ha abierto una nueva brecha en la de por sí frágil unidad de las fuerzas independentistas. La primera en mostrar su enfado ha sido Junts per Catalunya, la llamada lista del president. En un breve comunicado, la formación ha asegurado que desconocía los planes de Torrent y ha considerado que se debería celebrar la sesión como estaba previsto. La CUP y la ANC han apoyado que se siga con la sesión y los cuatro diputados de la CUP le han instado a corregir "su error" y ocuparán sus escaños a las 15.00 horas por "respeto a la voluntad popular y a la soberanía del Parlament".

Todo el independentismo se ha alineado en contra de la decisión de Torrent –aplaudida por Oriol Junqueras– al considerar que se ha plegado a las disposiciones del Tribunal Constitucional. Tras anunciar su decisión, Junts per Catalunya ha difundido de forma fulminante un categórico comunicado en el que aseguran que la decisión no fue consensuada con su formación. Miembros de Esquerra Republicana aseguran que Torrent llamó hasta cinco veces a Puigdemont pero que no logró contactar con él. Junts per Catalunya niega esos contactos.

Sergi Sabrià, portavoz de Esquerra, ha desdramatizado las diferencias y ha señalado que la decisión de Torrent ha sido totalmente acertada para garantizar una investidura "real y efectiva". "Pese a las diferencias ideológicas siempre nos ponemos de acuerdo", ha explicado. ERC tampoco ha desaprovechado para recordar que Puigdemont pidió el pasado lunes el amparo al presidente de la Cámara sin comunicárselo previamente.

Junts per Catalunya ha mostrado su satisfacción a que el presidente de la Cámara “se comprometa públicamente a no presentar ni proponer un candidato alternativo a Carles Puigdemont”. Pero más allá de eso, defienden que el pleno se celebre tal y como estaba acordado. “Existen las condiciones políticas para hacerlo”, insisten. De hecho, los diputados del grupo han celebrado una reunió y estudiaban comparacer a las 15.00 horas en el hemiciclo. Sí que tomarán esa medida los cuatro diputados de la CUP. "Puigdemont reculó el 10 de octubre al no declarar la independencia y hoy lo ha hecho Torrent", ha dicho Carles Riera, diputado anticapitalista, que ha precisado que han conocido la decisión por los medios de comunicación. No solo eso: las negociaciones para el programa de Gobierno han quedado aplazadas. "Todo esá en el aite", ha dicho.

El líder de los comunes, Xavier Domènech, ha calificado la decisión de aplazar el pleno de "acertada y correcta" pero ha pedido que el independentismo cambie de candidato. "El dilema no es una persona, es un país. Es Puigdemont o superar la intervención de nuestras instituciones", ha agregado. Doménech ha argumentado que Torrent hace bien en posponer "hasta que se respeten las garantías de la institución", en referencia al recurso del Tribunal Constitucional.

Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos, ha acusado a Torrent de "alargar la agonía del procés" y ha anunciado que ha pedido a los letrados de la Mesa un informe sobre el calendario además de un recurso de amparo a Torrent. "Solo defiende los intereses de los diputados independentistas y de uno que está fugado de la justicia. La gente ya está cansada del show de Puigdemont", ha señalado. El líder del PP, Xavier García Albiol, ha hecho un llamamiento a Ciudadanos para que "deje de hacer la estatua" y se someta a un debate de investidura. "Es necesario que las formaciones constitucionalistas tengamos iniciativa política y le corresponde a ellos liderarla como ganadores de las elecciones", ha asegurado. Recordado que la aritmética imposibilida que Inés Arrimadas sea presidenta, García Albiol ha asegurado: "No sabemos si ganara pero tendrá que dar un mensaje".