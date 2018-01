Torrent aplaza el Pleno pero mantiene a Puigdemont como candidato

El presidente del Parlament, Roger Torrent. Gianluca Battista

El presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, ha aplazado esta mañana el debate de investidura de Carles Puigdemont previsto para esta tarde, pero ha anunciado que mantiene la candidatura del expresidente para otra sesión en la que no ha concretado fecha. En una breve comparecencia antes de que se reúna la Mesa del Parlament, Torrent ha realizado un alegato independentista contra el Gobierno y el Tribunal Constitucional, al que ha reclamado que "deshaga la chapuza jurídica que perpetró para no contradecir al Gobierno español", en alusión al auto del pasado sábado en el que prohibía la investidura de Puigdemont si no se presentaba en la Cámara y tenía autorización del Tribunal Supremo.

"El presidente de la Generalitat será el que elijan los diputados de esta Cámara, no el que decida un Tribunal o un ministro a 600 kilómetros", ha insistido Torrent, quien, al mismo tiempo, ha encargado a los servicios jurídicos que presenten alegaciones en el plazo de 10 días concedido por el Tribunal Constitucional.

La decisión de Torrent supone ganar tiempo para que las tres fuerzas independentistas logren un acuerdo sobre la investidura, el procedimiento y el programa de Gobierno. El presidente de la Cámara ha insistido en que el debate se celebrará cuando "esté asegurado" que será "efectivo y con garantías" y ha informado que no se moverá "ni un milímetro" de sus convicciones. "Iré hasta el final en la defensa de los derechos de Carles Puigdemont", ha insistido Torrent, quien considera que de esa manera defiende la voluntad popular expresada en las elecciones del 21 de diciembre.