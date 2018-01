Torrent desafía al Constitucional y mantiene el pleno de investidura

Junts per Catalunya considera que las medidas cautelares adoptadas por el Tribunal Constitucional el pasado sábado son nulas. Sus diputados presentaron ayer alegaciones ante los magistrados y consideran que se debería permitir, por ejemplo, la investidura telemática. Los parlamentarios creen que el Constitucional debió centrarse en si admitía o no el recurso presentado por el Gobierno contra la candidatura de Carles Puigdemont y que por tanto se va a extralimitar imponiendo unas medidas cautelares que no se enmarcan en la ley orgánica que lo regula. “Esas medidas vulneran derechos fundamentales porque no han sido solicitadas por ninguna de las partes e invaden la autonomía de la Mesa del Parlament”, dicen los diputados. Puigdemont también presentó ante el Tribunal Supremo un escrito invocando la inmunidad parlamentaria.