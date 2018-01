Puigdemont pide “amparo” a Torrent y que garantice su inmunidad para no ser detenido en el Pleno

El presidente del Parlament, Roger Torrent. Foto: Gianluca Battista

Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, ha solicitado “amparo” al presidente del Parlament, Roger Torrent, para que garantice su inmunidad parlamentaria que establece que no puede ser detenido salvo en caso de "delito flagrante". En una carta dirigida a Torrent esta mañana, Puigdemont recuerda que lo hace en su condición de candidato a la investidura y, por tanto, le reclama dos cosas: que garantice, por un lado, su inmunidad y, por otro, que adopte las meddias necesarias para "salvaguardar" los derechos y prerrogativas del Parlament y del conjunto de sus miembros".

Torrent ha llegado este mediodía al Parlament y ya ha recibido la resolución del Tribunal Constitucional que ordena que la investidura solo es posible si es presencial. Además, exige a Puigdemont que tenga antes una autorización judicial. Pese a todos esos obstáculos, la sesión plenaria se mantiene y está previsto que empiece este martes a las 15.00 horas. Los exconsejeros de la Generalitat Lluis Puig Gordi y Clara Ponsatí, diputados electos de Junts pel Catalunya, han presentado ya este lunes en el registro del Parlament su renuncia al acta de diputados para que corra la lista y ser sustituidos así respectivamente por Ferran Roquer y la abogada Sawla El Garbhi. Meritxell Serret, exconsejera de Agricultura de ERC, también ha presentado la renuncia a su escaño. El siguiente en la lista que podrá aceptar el escaño es el leridano David Rodríguez.

Con esa decisión, Junts per Catalunya y ERC amarran la mayoría independentista absoluta en la Cámara, fijada en 68 escaños, cuatro de ellos de la CUP. Al margen de Carles Puigdemont, que retiró la semana pasada su delegación de voto, alimentando así el suspense sobre su habitual participación en el pleno, convocado para este martes, queda por conocer la decisión de un diputado. El republicano Toni Comín, exconsejero de Sanidad, aún no ha anunciado si renuncia o no al escaño.

Per un ideal major sacrifico el meu escó i la meva immunitat parlamentària, conscient que tothom estarà a l'alçada sacrificant interessos personals per recuperar el Govern, restaurar la llibertat i democràcia i implementar la república al servei de la ciutadania. — Meritxell Serret (@MeritxellSerret) 29 de enero de 2018

En un mensaje en las redes sociales, Serret ha afirmado: "Por un ideal mayor, sacrifico mi escaño consciente de que todo el mundo estará a la altura sacrificando intereses personales para recuperar el Gobierno". El republicano Joan Tardà fue más claro este domingo cuando abiertamente planteó la posibilidad de que Puigdemont sea "sacrificado" para lograr un Gobierno que suponga la retirada del 155.