Junts per Catalunya califica de “fraude de ley” el recurso del Gobierno

FOTO: El presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent. / VÍDEO: Sáenz de Santamaría anuncia la decisión del Gobierno. Andreu Dalmau (efe) / atlas

La decisión del Gobierno central de recurrir la designación de Carles Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalitat ha generado indignación entre los grupos independentistas del Parlament al sostener que con ella se constata que no se respetan los resultados de las elecciones del 21 de diciembre. Junts per Catalunya la ha calificado de “fraude de ley” y ve en ella un intento de coaccionar al presidente de la Cámara catalana. Esaquerra Republicana ha coincidido con sus socios de que el Estado ha traspasado hoy una nueva línea roja. “No es que el Estado de Derecho no exista: es que lo pisan las veces que hace falta para imponer su voluntad. Han perdido el norte, los escrúpulos y la vergüenza”, ha señalado Sergi Sabrià, portavoz de Esquerra.

En una comparecencia en el Parlament y visiblemente indignado, Sabrià ha advertido que el independentismo ganará en los tribunales europeos todo lo que le está haciendo el Gobierno. “¿Cuántas veces les preguntamos en la campaña electoral si respetarían los resultados? El partido más corrupto de Europa quiere ganar en los tribunales lo que puede en las urnas”, ha recalcado en alusión a los cuatro diputados que tiene el PP en el Parlament. Tras insistir que hay que echar con urgencia al PP de las instituciones catalanas, Sabrià ha lanzado una pregunta: “¿Dónde están los demócratas del Estado? ¿Cuándo sale Sáenz de Santamaria que no puede ser candidato alguien porque no les gusta? ¿Cuándo piensan decir algo?”.

La decisión de Sáenz de Santamaria no ha alterado la propuesta de los grupos independentistas de investir a Puigdemont. Sabrià ha señalado que no existe un plan b alternativo de todos los diputados. “Hoy se han traspasado todas las líneas rojas, no solo no aceptan los resultados sino también los combaten”, ha añadido Eduard Pujol, diputado de Junts per Catalunya. “La democracia y la libertad vuelven a estar amenazadas en Cataluña”. El pasado martes, el presidente del Parlament, Roger Torrent, firmó y publicó en el Boletín Oficial de la Cámara la propuesta de Puigdemont como presidenciable tras la ronda de contactos con los grupos. La diputada Gemma Geis ha dicho que la propuesta de candidato es un acto político, por lo cual no es susceptible de control en los tribunales. “Estudiaremos acciones legales para defender los derechos de nuestros diputados.

Por su parte, Ciudadanos y el PP han aplaudido el recurso anunciado hoy por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, mientras que los socialistas se han mostrado un poco más cautos, a la espera de qué dice el dictamen del Consejo de Estado, previo a un recurso ante el Tribunal Constitucional. “Estamos de acuerdo con esa decisión, desde Ciudadanos ya habíamos pedido una reconsideración de la designación de Puigdemont como candidato” ha recordado Lorena Roldán, diputada de la primera fuerza en la Cámara catalana. La formación naranja defiende que el expresidente no puede revalidar el cargo “porque está huido e imputado por cinco delitos muy graves”, ha agregado Roldán. Desde Ciudadanos han pedido que se proponga un candidato que “de verdad pueda asumir la presidencia”.

La vía del Gobierno no había sido explorada por los grupos constitucionalistas en el Parlament. Sáenz de Santamaría quiere recurrir la publicación en el Boletín del Parlament en el que se propone a Puigdemont como candidato a la Generalitat por ser el único diputado que tiene los apoyos suficientes para someterse al pleno de investidura, sin entrar a detallar si se haría por vía telemática o presencial.

Desde el PSC, Eva Granados ha explicado que su formación pensaba tomar acciones para impedir el pleno si el expresident no se presentaba a la sesión, pero no antes. “Nuestro parecer jurídico era defender que la sesión de investidura no tendría sentido en el momento en que el candidato no estuviera presente y ahí exigiríamos que se suspendiera. Queremos escuchar que dice el Consejo de Estado”, ha explicado.