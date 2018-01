ERC y Junts per Catalunya discrepan sobre la fecha del pleno de investidura

Roger Torrent el miércoles en Bruselas. JOHN THYS FOTO: AFP / VÍDEO: ATLAS

Faltan siete días para que se acabe el plazo para celebrar la sesión de investidura del nuevo presidente de la Generalitat y la fecha sigue siendo un misterio. La reunión que han celebrado los grupos políticos con representación en el Parlament esta mañana en Barcelona no ha aportado luz y, de hecho, ha puesto en evidencia otra diferencia entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana. Ambas formaciones difieren sobre la fecha que consideran deseable para el pleno, ERC quiere el 30 y Junts per Catalunya el 31. El presidente de la Cámara, Roger Torrent, anunciará al largo del día cuándo será la sesión.

La reunión ha sido informal, pues aún no se han constituido todos los grupos parlamentarios. La oposición llegaba al encuentro esperando conocer los detalles sobre cómo se realizaría el pleno y cuándo. Ayer miércoles se había especulado con que la sesión sería el próximo martes, día 30, y que esa era la propuesta de Torrent. "Cuanto más rápido se haga, mejor", han argumentado fuentes republicanas, que pusieron sobre la mesa la misma fecha. Sin embargo, los planes de Junts per Catalunya son diferentes y han insistido en que se agote el plazo, hasta el miércoles a las 16 horas.

La llamada lista del presidente juega con todos los escenarios posibles y no descartan algún intento de parar el pleno por vía judicial. Desde ERC creen que un día más puede dar algún tipo de margen. Solo Catalunya en Comú - Podem se alineó con la fecha propuesta por ERC. El resto de los grupos (Ciudadanos, PP, PSC y la CUP) recuerdan que es el presidente de la Cámara el que ha de decidir la fecha. Un portavoz de la presidencia de la Generalitat ha asegurado que se definirá a lo largo del día.

La Mesa del Parlament, el próximo martes, definirá finalmente qué pasará con los votos delegados de los diputados huidos en Bélgica. Esta es otra de las razones que permitiría decantarse por una u otra fecha, para evitar acciones jurídicas de la oposición que impidan la sesión. Alejandro Fernández (PP) ha explicado que su partido ha pedido explicaciones por escrito sobre cómo se celebrará la sesión y cuál será el mecanismo del debate.

Desde Ciudadanos han insistido en que Carles Puigdemont no puede ser presidente por estar en Bélgica y por tener una orden de arresto vigente en España. Eva Granados (PSC) ha asegurado que Torrent les ha dicho que la sesión se realizará con "máxima normalidad".