Torrent propone a Puigdemont como candidato a la investidura para presidir la Generalitat

El presidente del Parlament, Roger Torrent. GIANLUCA BATTISTA / VÍDEO: REUTERS-QUALITY

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha anunciado este lunes, tal y como se preveía, el nombre de Carles Puigdemont para celebrar el debate de investidura a la presidencia de la Generalitat en una fecha que está aún por decidir, pero que será antes de que finalice el mes. En una breve declaración institucional en la que no ha habido preguntas, Torrent ha asegurado que era consciente de la "situación personal y judicial" que afectaba a Puigdemont, pero ha reivindicado la política y el diálogo y su deseo de ser el presidente "de los 135 diputados".

En opinión del presidente del Parlament, Puigdemont tiene "absoluta legitimidad" para ser candidato y es la persona que genera más consenso entre los grupos parlamentarios. También ha dicho que su deseo como máximo representante de la Cámara es "hacer todo lo posible para que se exprese la voluntad popular". De esta forma se refería a los 70 diputados que sumaron las tres fuerzas independentistas (Junts per Catalunya, Esquerra y la CUP) en las elecciones del pasado 21 de diciembre

Torrent ha anunciado en otro momento que ha escrito una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para reclamarle una entrevista y analizar "la situación que vive en Parlament", en el que ocho diputados electos están encarcelados (tres) o huidos a Bruselas (cinco) bajo la amenaza de ser detenidos si regresan a España. El presidente de la Cámara considera que eso supone una "vulneración de los derechos" de los parlamentarios y de ahí su voluntad de "explorar todas las vías" para poner fin a esta situación.

Del mismo modo, Torrent ha explicado que ya ha iniciado todos los trámites para entrevistarse "lo más pronto posible" con el exvicepresidente Oriol Junqueras, el expresidente de la ANC Jordi Sánchez y el exconsejero de Interior Joaquim Forn, que se encuentran encarcelados. También ha anunciado que viajará a Bruselas en una fecha que no ha concretado para verse con Carles Puigdemont, así como los exconsejeros Lluís Puig, Toni Comín, Clara Ponsatí y Meritxell Serret.

El PSC ha reaccionado de manera inmediata al anuncio de la candidatura de Puigdemont para la investidura. "Es un error, una equivocación, no se ajusta a Derecho", ha asegurado Eva Granados, portavoz parlamentaria de los socialistas catalanes.

La diputada del PSC ha anunciado que cuando el Boletín Oficial del Parlament publique la propuesta de Puigdemont para la investidura, pedirán la reconsideración de la decisión. En caso de no ser atendida, los socialistas acudirán al Tribunal Constitucional para pedir amparo al considerar que se estarían vulnerando sus derechos como parlamentarios. Ese recurso podría suponer la suspensión preventiva del debate de investidura.

Granados ha recordado el informe de los letrados del Parlament, que descarta la posibilidad de una investidura telemática de Puigdemont por no tener encaje legal. "No puede producirse una teleinvestidura, no podemos aceptar que se elija presidente de la Generalitat a alguien que no vendrá", ha insistido la parlamentaria.

En contra del parecer de Granados, el diputado de Junts per Catalunya Eduard Pujol ha expresado su "satisfacción" por el anuncio de la candidatura de Puigdemont, que ha calificado como "muy buena noticia, que no por esperada lo es menos".

Pujol ha rechazado el escenario de una anulación de la investidura por parte del Tribunal Constitucional al tratarse de un acto telemático. "Rechazo los adjetivos. Investidura solo hay una y lo importante es tener claro el concepto de que vamos a investir a Puigdemont".

El diputado independentista ha añadido que "hay que saber escuchar a los ciudadanos y el resultado de las elecciones del 21 de diciembre es tan nítido, que cualquier impedimento para impedir la investidura de Puigdemont sería un error".