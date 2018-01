Cataluña y la investidura de Puigdemont, últimas noticias en directo

EL PAÍS

Roger Torrent, presidente del Parlament: "No se impugna una decisión del presidente del Parlament sino el voto de millones de ciudadanos. Y no puede ser que el único mensaje que transmita el Gobierno a la ciudadanía de Cataluña es que no han votado bien, que no han votado como ellos querían. Y eso es de una enorme responsabilidad el querer ganar en los tribunales lo que no se ha ganado en las urnas el 21-D, que tuvo una participación récord".