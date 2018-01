Tres de los diputados huidos en Bruselas renuncian a su acta

Los diputados Lluís Puig y Clara Ponsatí (Junts per Catalunya), consejeros de la Generalitat cesados en el marco del artículo 155 de la Constitución, han renunciado a sus actas de diputados. Así lo ha explicado Puig a través de Twitter y lo confirman desde Junts per Catalunya, la llamada lista del 'president'. El exconsejero también ha incluido en la lista de dimitidos a la exconsejera Meritxell Serret (ERC) pero su partido no confirma que ha haya formalizado la renuncia.

“La renuncia responde al objetivo de asegurar la mayoría independentista parlamentaria. No es en ningún caso la renuncia al proyecto de Junts per Catalunya ni tampoco de la acción política” ha explicado un portavoz de la lista del 'president'.

Con este movimiento, a dos días del pleno de investidura, el independentismo intenta asegurarse los 68 votos, la mayoría absoluta. A falta de la confirmación de la baja de Serret solo quedarían dos votos en duda, el del también exconsejero Antoni Comín, que se inclinaría por mantener el acta y el del expresident Carles Puigdemont.

La decisión de los consejeros le quita presión al presidente del Parlament, Roger Torrent. Los cinco diputados en Bruselas habían pedido delegar el voto para la sesión de investidura, una posibilidad que implicaba hacer una interpretación del reglamento de la Cámara que no se ajusta a la ley, según los letrados. Puigdemont retiró la semana pasada su petición. Los otros diputados la mantuvieron, pero la Mesa del Parlament pospuso tomar una decisión hasta este martes.

La renuncia se produce el día después de que el Tribunal Constitucional determinara que "los miembros de la Cámara sobre los que pese una orden judicial de búsqueda y captura e ingreso en prisión no podrán delegar el voto en otros parlamentarios".

Los escritos de renuncia se entrarán mañana al registro del Parlament para intentar tramitar las credenciales y actas de los nuevos diputados, una gestión a contrarreloj teniendo en cuenta que el pleno se celebra este martes. Ocuparán los escaños la abogada Sawla El Garbhi y Ferran Roquer.