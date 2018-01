Puente de Vallecas también existe

“No es la misma ciudad, aunque digan que Vallecas también es Madrid”, se queja Concepción de la Peña, vecina de Puente de Vallecas. En la tarde de este miércoles la mujer ha sido una más del séquito, más de un centenar de personas entre vecinos y militantes, que ha acompañado al secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, por las calles del distrito. La intención era comprobar los problemas que le afectan: narcopisos, desempleo, falta de seguridad y suciedad, entre otros. “Hay que escuchar a los ciudadanos y luego aportar las soluciones necesarias”, ha explicado Franco la decisión de celebrar por primera vez una reunión de la Ejecutiva regional fuera de su sede. Y avanza: “Visitaremos más barrios y algunos pueblos”.

De la Peña ha acudido con varias amigas a la marcha que han realizado los socialistas tras el encuentro político. El paseo ha durado poco más de 20 minutos y durante el recorrido han podido conocer algunos de esos narcopisos tapiados por los vecinos del barrio, que se echaron a la calle hace unas semanas para pedir soluciones. “Los traficantes y los drogadictos se han quitado de en medio porque sabían que venían políticos”, explica una mujer en la calle de Peña Gorbea, que desemboca en la Avenida de la Albufera. “Este boulevard se ha convertido en un nido de yonkis”, añade De la Peña mientras camina. Ella es una de las vecinas dedicadas a buscar la ubicación de estas viviendas, donde afirma que no solo se vende droga, también se ejerce la prostitución. “Tengo miedo, pero lo hago porque no me quiero ir del barrio donde he nacido”.

Otra vecina asegura que el problema de los narcopisos no es nuevo, pero que se han intensificado en los últimos años porque, con la crisis, muchas viviendas se han quedado vacías. En 2017, los agentes desmantelaron 105 narcopisos en la capital según datos de la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Madrid. Un cuarto de ellos, 24, estaban en el distrito de Puente de Vallecas. “La situación ha mejorado en las últimas semanas. Antes, si pasabas por la calle a las seis de la mañana, veías escenas de la serie The Walking Dead, solo que con yonkis en lugar de zombis”, asegura Anleza Romero, un chico de 20 años que ha participado activamente en tapiar los pisos abandonados que los traficantes utilizan para vender su género.

La renta más baja de Madrid

Romero ha guiado al grupo por la calle de Argente, una vía estrecha en la que se han tapiado dos viviendas. A pocos pasos, en la calle Peña Monte Igueldo, ha indicado el lugar exacto de otro narcopiso, que tiene el timbre arrancado “de tanto darle la lata al inquilino para que se vaya”. “El 90% de la gente de mi edificio se ha ido a vivir a Rivas porque no aguantaba más esta situación. Yo también he estado a punto”, se confiesa Romero. La noche ha caído en el barrio y mientras el numeroso grupo avanza, unas mujeres señalan papeles y colillas por el suelo. El joven activista llama la atención de la gente y los dirige hasta un solar lleno de suciedad y con la alambrada rota. A pocos metros, un parque infantil. “Esto es una vergüenza”, balbucea Romero.

“Hay un grave problema de inseguridad. Los vecinos tenemos pánico de pasar por estas calles cuando anochece”, indica Teresa Martínez, otra de las vecinas que ha acompañado a Franco por el barrio. “El dato más escandaloso es que la zona ha permanecido ocho meses sin comisario de policía”, subraya el secretario de los socialistas madrileños. La seguridad no es el único problema de los casi 250.000 habitantes del distrito. Franco también se ha referido a la suciedad; a su alta tasa de desempleo (15,2%, cuatro puntos más que la media de Madrid); al mayor riesgo de pobreza por vivir aquí (un 30% superior al resto de la capital) y a su renta media anual: la de Puentes de Vallecas es la más baja de la ciudad, con 16.500 euros. “En el otro extremo están distritos como Retiro y Salamanca, con rentas superiores a los 26.500 euros”, ha lamentado Purificación Causapié, portavoz municipal del PSOE.

Los socialistas también critican que Ahora Madrid se abstuviera en diciembre de su propuesta contra los narcopisos en la Junta Municipal de Distrito, que salió adelante con los votos de PP y Ciudadanos. “No es lo más importante, pero el tema de la seguridad es el más urgente. En mi negocio nos roban casi a diario”, reconoce un empleado de una panadería. “La gente tiene que saber que estamos a su lado”, ha destacado Franco. En su opinión, aunque el distrito de Puente de Vallecas acuse multitud de problemas, hay algo positivo en todo esto: que los ciudadanos hayan empezado a movilizarse. Los socialistas pretenden recuperar el distrito, su tradicional granero de votos que en las municipales de 2015 apostó por la candidatura de Manuela Carmena, que acabó siendo alcaldesa gracias al apoyo del PSOE. Cuando recuperen el gobierno regional, Franco promete planes específicos de empleo, de vivienda para jóvenes y más inversiones en Vallecas, “abandonada por todas las Administraciones”.