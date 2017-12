ERC insta a Puigdemont a volver de Bruselas o a investir a Junqueras

El debate de la campaña electoral dentro del bloque soberanista sobre quién debe ser investido presidente de Generalitat todavía no se ha cerrado. Junts per Catalunya y Esquerra discreparon este sábado sobre quién debe ser el próximo jefe del Ejecutivo en caso de que Carles Puigdemont no regrese de Bruselas. El exconsejero de Justicia y número cinco por ERC, Carles Mundó, recordó que Puigdemont prometió que si los independentistas sumaban mayoría regresaría a Barcelona para ser investido presidente. Este es “el compromiso que tomó con sus electores y, por lo tanto, si esto no fuera así, primero quedaría sorprendido y, segundo, será él quien tenga que dar explicaciones”.

Durante la campaña, Mundó reclamó a Junts per Catalunya un “plan B” por si Puigdemont no podía regresar de Bruselas o bien lo hacía y el juez decidía que ingresara en prisión, puesto que, en su opinión, difícilmente podría decir que no hay riesgo de fuga. “Si alguien lo ponía en duda se decía que no había plan B”, aseguró Mundó el sábado en una entrevista con el número cuatro de Junts per Catalunya, Jordi Turull en TV3. Ante las dudas que hay sobre la mesa de que el expresidente vuelva a Cataluña, Mundó añadió: “Cuando me hacían entrevistas y me habían interrogado [sobre ello] la respuesta de Junts per Catalunya era siempre que sí. Tras el 21 de diciembre, no hay ningún hecho nuevo que no se conociera antes. Y sería sorprendente que con el énfasis que se ponía esto no fuera así”.

Turull consideró que ahora el primer paso es “constituir el Parlament y la mesa del Parlament” y celebrar el debate de investidura. “No hay otro escenario que quien sea presidente sea Puigdemont, porque el pueblo de Cataluña le ha dicho que no al 155. El Estado debe rectificar, reparar y restituir porque el mensaje ha sido rotundo”, sostuvo. Mundó insistió, no obstante, en el plan B: si Puigdemont no vuelve, el nuevo presidente debe ser Junqueras. “Esto debería ser así, porque esto encaja en la idea de Govern legítimo que se ha planteado en todo momento. Pero yo no asumo esa premisa hasta que pase porque el presidente Puigdemont fue muy claro cuando dijo: ‘si gano las elecciones, volveré a Cataluña’. Este es el compromiso que adoptó con sus electores y, por lo tanto, si esto no fuera así, primero quedaría sorprendido, y segundo, será él quien deba dar las explicaciones”.

Turull replicó a Mundó que “gastar energías en otras hipótesis” es “empezar a entrar en un relato de rendición”. “Y nosotros no estamos en este relato, no estamos ni en la rendición ni en la renuncia ni en la resignación”, consideró.