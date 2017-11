Diseñadores, ilustradores y artistas valencianos se vuelcan en la subasta solidaria ‘One Day Yes’

El clásico juego de ciclistas del diseñador Nacho Lavernia, la serie de cuatro carteles de Fallas 2016, numerada y firmada de Iban Ramón, ilustraciones de Paco Roca y Cristina Durán, una serigrafía de Juan Olivares, Jarr, Pablo Noguera; obra gráfica de Vicente Perís y Mavi Escamilla y arte de Fanny Galera, Isidro Ferrer, Javi Moreno y Cristina Almodóvar, o una pieza única de los diseñadores Estudio Savage, saldrán a subasta el jueves a precios solidarios.

Se trata de la subasta solidaria One Day Yes (www.onedayyes.org) que este año cuenta con la colaboración de la Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana y que un año más será conducido por el humorista Eugeni Alemany y el actor David Fajardo, de la compañía de improvisación Subit.

Un evento original, divertido y diferente que reúne a gran parte de la sociedad valenciana y la implica en su proyecto. El mantenimiento de su escuela Twashukuru en la isla de Lamu, Kenia. “Una escuela 100% ecológica que mantiene a 35 niños con comida y educación, y que se construye con botellas. El año pasado se consiguió la barca y este año queremos seguir construyendo futuro y seguir cumpliendo sueños”, asegura Begoña Machancoses, cofundadora de la ong junto a la periodista Ana Mansergas, que asegura que se trata de un evento único en Valencia.

One Day Yes organiza viajes al terreno y este año, como novedad, se sorteará un viaje a Kenia para dos personas con todos los gastos pagados gracias a Caixa Popular que impulsa así la sensibilización en terreno y da la oportunidad a conocer la escuela Twashukuru y el proyecto One Day Yes. Lourdes Méndez, es la responsable de los viajes de One Day Yes, y asegura que este tipo de acciones y de viajes se convierten en la experiencia de vida para muchas personas que se animan a viajar a Lamu y conocer la escuela.

Ven y puja por una buena causa! reúne a la sociedad valenciana. Diseñadores, artistas e ilustradores acudirán a la cita para ver cómo sus productos donados se subastan por una buena causa pues todos los productos son donados por gente sensible y solidaria con la causa, y todo lo recaudado se invierte en el proyecto. Este año ilustrarán en directo los artistas Kolo, Claudia Toran y Araceli Moya se presentará el cuento “Pole Pole” de la ilustradora Empar Piera.

Hay productos para todos los gustos y para todos los bolsillos. Una subasta que llega a superar los 100 productos y que permite a quien participa adelantarse a las compras de Navidad, adquirir regalos a precios más que asequibles y productos que solo salen a subasta como la puja que realizará Tonino con Pablo Carbonell por una pieza única del Caiga Quien Caiga para los más fetichistas.

Además, contará con sorpresas y un año más con la implicación de las artes escénicas valencianas. Teatres de la Generalitat Valenciana, Palau de les Arts, Palau de la Música, Espai Rambleta, el Teatro Olympia y Teatro Talía.