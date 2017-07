Puigdemont se rodea de consejeros fieles para encarar el referéndum

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, encara la celebración del referéndum anunciado para el 1 de octubre con una remodelación de su Gobierno, para rodearse de consejeros fieles y convencidos de llegar hasta el final en el proceso soberanista. Los nuevos miembros del Gobierno son Jordi Turull, actual portavoz de Junts pel Sí en el Parlament, que será consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo, en sustitución de Neus Munté; Joaquim Forn, concejal del PDeCAT en el Ayuntamiento de Barcelona, que asume Interior, hasta ahora en manos de Jordi Jané; y Clara Ponsatí, economista y dirigente de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), que será la titular de Enseñanza, relevando a Meritxell Ruiz. Los nuevos consejeros tomarán posesión del cargo a las 17 horas en el Palau de la Generalitat.

Además, el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha anunciado que asume el área de procesos electorales, hasta hoy integrado en el Departamento de Gobernación de Meritxell Borràs, para así disponer del conjunto de competencias para coordinar el anunciado referéndum del 1 de octubre.

Con su comparecencia conjunta esta mañana en el Palau de la Generalitat, muy inusual durante todo el mandato, Puigdemont y Junqueras han querido visualizar una imagen de unidad después de que trascendiera, como avanzó El PAÍS, que el vicepresidente y líder de ERC estaba dispuesto a asumir el cargo de coordinador del referéndum solo si se cumplían una serie de requisitos. Puigdemont ha impulsado la remodelación para reforzar la cohesión interna con vistas a la aprobación de la ley del referéndum y ante la previsible suspensión de la misma del Tribunal Constitucional.

Los consejeros salientes, Neus Munté (portavoz), Jordi Jané (Interior) y Meritxell Ruiz (Enseñanza)

Puigdemont ha asegurado que no ha cesado a nadie ni tiene ninguna razón para cesarlos. "Yo solo podía aceptar su determinación, y su determinación ha sido dar un paso al lado". "Hacía falta dotarnos de unos cambios internos, pero no estaba sobre la mesa ninguna remodelación. Las circunstancias nos lleva a hacer una remodelación, pero no estaba previsto después del cese del consejero Jordi Baiget, que sí se produjo por una falta de confianza", ha explicado el jefe del Ejecutivo.

El president ya meditaba cambios desde hace semanas pero Junqueras ha forzado la renovación para lograr un gabinete de fieles que no duden de las posibles consecuencias penales y patrimoniales que puede implicar el referéndum. Puigdemont les invitó a abandonar el Ejecutivo si no se sentían cómodos en este tramo final del proceso.

"La legislatura actual se acabará el 1 de octubre. El día después comenzará una nueva etapa, según la voluntad de los catalanes, o será autonómica o un Estado independiente", ha afirmado Puigdemont.

En cuanto a las urnas, Puigdemont ha dicho que están "conjuradísimos" en tener urnas el 1 de octubre y ha dicho que "lo "importante no es el procedimiento" para adquirirlas, sino que "haya urnas y se usen". Junqueras ha explicado, por su parte, que "todos los miembros del Govern acordarán conjuntamente y firmarán los acuerdos necesarios para que los catalanes voten el 1 de octubre".