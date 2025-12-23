Marina Garcés: “Gracias al feminismo, hemos aprendido a escuchar de otro modo las palabras”

Se reedita el primer libro de la filósofa catalana, ‘En las prisiones de lo posible’

Marina Garcés.

La filósofa Marina Garcés (Barcelona, 51 años) comenzó 2025 con la publicación de La pasión de lo extraños (Galaxia Gutenberg), uno de los mejores títulos del año en catalán, según nuestra experta Carlota Rubio, y lo cierra con la reedición de su primer libro, En las prisiones de lo posible (Bellaterra), publicado en 2002 y cuyas premisas sobre la experiencia y el desarrollo de los acontecimientos siguen vigentes.

Se reedita su primer libro, En las prisiones de lo posible. ¿Qué cambiaría si lo volviera a escribir hoy? Cambié el uso del masculino genérico. Por suerte, y gracias al feminismo, hemos aprendido a escuchar de otro modo las palabras.

¿De qué modos ha cambiado, para bien y para mal, el mundo que describía en aquel libro? Ha cambiado mucho el estado de ánimo general, pero los miedos y las angustias de hoy ya se anunciaban a finales de los noventa. El “No futuro” y el “No hay alternativa” no se han inventado hoy.

¿Para qué sirve hoy un filósofo? Para molestar a los acomodados en sus visiones del mundo y para acompañar a quienes quieren ver las cosas de otra manera. La filosofía no da seguridad, pero ayuda a no vivir desde el miedo.

¿A cuáles recomendaría para adentrarse en el pensamiento contemporáneo? Hoy, por suerte, hay muchas más voces y más diversas que en otros tiempos. Recomendaría los libros del filósofo africano Achille Mbembe, los del antropólogo David Graeber y, con más perspectiva, los de María Zambrano.

¿Qué libro la convirtió en lectora? Creo que ya leía antes de hablar, o dicho de otro modo, no me recuerdo a mí misma sin un libro en las manos. No sé si es bueno o malo…

¿Y en escritora? Pues pasa lo mismo… Tampoco me recuerdo sin libreta y pluma entre mis cosas. Pero realmente pude empezar a escribir cuando descubrí la filosofía.

¿A qué hora del día prefiere escribir? ¿Y en qué lugar? Yo soy de tardes, pero la vida de madre y de trabajos cambiantes y distantes me ha obligado a no tener manías y a escribir en todo tipo sitios y momentos.

¿Cuál es la mejor crítica que ha recibido? Esta semana una chica me contó que estaba estudiando filosofía, por culpa de haberme escuchado en una charla en su instituto.

¿Y la peor? Me dan pena los críticos que hablan desde la sospecha.

¿Qué libro tiene ahora mismo en su mesilla de noche? La biografía de Freud escrita por Stefan Zweig y publicada por la editorial Fragmenta

¿Uno que no lograra terminar? No pude terminar 2066 de Bolaño, no porque no sea bueno, sino porque se me ocurrió la mala idea de leerlo embarazada.

¿Qué canción usaría como autorretrato? En estos momentos, Like a Rolling Stone… ¡llevo meses viajando sin parar!

¿La película que más veces ha visto? Una mujer bajo la influencia, de Cassavetes.

¿Un estreno reciente que le encantara? Lovable, una película noruega.

¿Cuál fue la última serie que vio del tirón? Secretos de un matrimonio, de Bergman.

¿En qué museo se quedaría a vivir? En el Museu Marítim, de las Drassanes de Barcelona.

¿Tiene algún placer culpable en materia cultural? Puedo escuchar cualquier canción cursi que emocione.

¿Qué trabajo no aceptaría jamás? Ninguno que implique vender humo, sea en el campo que sea.

¿Cuál es su acontecimiento histórico favorito? No sé si es favorito, pero me ha venido a la cabeza la Olimpiada Popular del 36 en Barcelona, una celebración antifascista interrumpida, precisamente, por el alzamiento del 18 de julio.

¿Qué está socialmente sobrevalorado? En estos momentos, se está sobrevalorando peligrosamente la salud. Es el nuevo mercado.

De no haberse dedicado a la filosofía, le habría gustado ser… Siempre me ha gustado el olor de las papelerías. En mi próxima vida tendré una.