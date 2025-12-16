Ir al contenido
Naief Yehya, ensayista: “Habré visto ‘Blade Runner’ 60 o 70 veces. Es una obra de arte fundamental”

El autor ha publicado ‘Sobre la belleza. Entre la Venus y el cíborg’, donde aborda la cambiante concepción de la belleza como cuestión natural, cultural y también tecnológica

Babelia
El periodista y ensayista Naief Yehya (Ciudad de México, 1963), es autor de títulos como El planeta de los hongos (Anagrama) y el más reciente Sobre la belleza. Entre la Venus y el cíborg (Alpha Decay), donde aborda la cambiante concepción de la belleza como cuestión natural, cultural y también tecnológica.

La belleza ¿se nace o se hace? Las dos cosas. Lo que consideramos bello en un rostro y un cuerpo está inscrito y codificado en los genes y al mismo tiempo es producto de la cultura. Así como los bebés prefieren los rostros atractivos y nuestra mente identifica a una persona bella en milésimas de segundo también nuestras ideas sobre lo que nos gusta en la apariencia física están influenciadas por modelos, actores y celebridades.

En sus dos últimos ensayos ha pasado del mundo de los hongos al de la belleza. ¿Hay algún puente que les una? El vínculo es tecnológico. De la psicodelia me atrajo el mecanismo con que el hongo psilocibio hackea el cerebro y con la belleza me inquietaba la manera en que los códigos inscritos en el cuerpo provocan la liberación de dopamina y opioides, sistemas de recompensa que pueden controlar nuestro deseo y comportamiento.

¿Qué libro le convirtió en lector? Podría haber sido Crónicas marcianas, de Ray Bradbury, pero apenas lo recuerdo.

¿Y en escritor? La condición humana, de André Malraux. Katow es y será siempre mi idea del heroísmo.

¿Qué libro ajeno le habría gustado escribir? Crash, de James Graham Ballard.

¿Cuál es la mejor crítica que ha recibido? Estas dos: Juan Villoro escribió sobre El Planeta de los hongos: “La adicción a los hongos no existe. La adicción a este libro es inevitable”. E Ignacio Echeverría: “Naief Yehya parece tener un perfil idóneo para atraer el interés de una amplia banda de lectores de muy diverso signo, edad y procedencia. ¿Estimarán los editores que ese nombre de resonancias tan exóticas tiene efectos disuasorios?”.

¿Y la más extravagante? El crítico Christopher Domínguez Michael escribió acerca de mi primera novela Obras sanitarias, en 1992: “…y realmente dan ganas de quemar a Kafka, dada su perniciosa influencia entre los narradores mexicanos”. Llevar a la hoguera a Kafka por mis páginas va más allá de cualquier extravagancia.

¿Cuál ha sido el último libro que le ha gustado? El mundo después de Gaza, de Pankaj Mishra, empatado con Un día, todos habremos estado siempre en contra, de Omar El Akkad.

¿El que tiene abierto ahora mismo en la mesilla de noche? Fieras interiores, del extraordinario liternaturalista Andrés Cota Hiriart.

¿Qué película ha visto más veces? Blade Runner, de Ridley Scott (1982). Obra de arte fundamental. La he visto por lo menos unas 60 o 70 veces.

¿La que le recuerda a su infancia? La primera que recuerdo con emoción fue Aeropuerto, de George Seaton (1970).

¿La última serie que vio del tirón? El eternauta, creada por Bruno Stagnaro, a partir de la novela gráfica de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López (2025).

Si tuviese que usar una canción o una pieza musical como autorretrato, ¿cuál sería? Here Comes the Flood, de Peter Gabriel.

¿Cuál suena en bucle en su cabeza? Ice Machine, de Depeche Mode.

¿En qué museo se quedaría a vivir? El Metropolitano de Nueva York.

¿Qué suceso histórico admira más? La lucha de Emiliano Zapata durante la revolución mexicana por Tierra y libertad.

¿Qué encargo no aceptaría jamás? Escribir o colaborar con cualquier cosa para un medio que niegue el genocidio palestino (suena absurdo pero vivo en Estados Unidos, donde eso es lo más común).

¿Qué está socialmente sobrevalorado? El fin de semana y las vacaciones.

De no ser periodista y escritor le habría gustado ser… Arquitecto o quizá mejor médico para poder decir: “Yo”, cuando en un avión pregunten si hay un doctor a bordo.

