Retiran del mar y despiezan una ballena muerta de 21 metros en A Coruña
El cetáceo apareció a la deriva en las costas de O Porriño el sábado 13 de diciembre
El Puerto de A Coruña ha sido este martes escenario de un operativo especial para la retirada del mar de una ballena muerta de 21 metros, que fue despiezada para su traslado. Fue Salvamento Marítimo el que informó de que el sábado 13 de diciembre apareció a la deriva en las costas de O Portiño un cetáceo sin vida con un peso de unas 30 toneladas. En ese momento se movilizó al helicóptero Helimer 401 y a la embarcación Salvamar Betelgeuse para remolcarlo hasta la dársena de Oza en A Coruña y poder garantizar así la seguridad en la navegación en la zona.
Desde la Autoridad Portuaria han explicado que el mamífero apareció varado el sábado y que debido a sus dimensiones se procedió a un operativo para su retirada, con una grúa y con participación del personal de la Coordinadora para el Estudio de Mamíferos Marinos (CEMMA). “Han tenido que izarla al muelle con una grúa”, han precisado desde el Puerto antes de proceder al despiece de la ballena con elementos acordes a la dimensión de la misma.
🗓️Sucedió el sábado 13 de diciembre— SALVAMENTO MARÍTIMO (@salvamentogob) December 15, 2025
Un cetáceo de unos 25 metros, ya sin vida, apareció a la deriva frente a las costas de O Portiño (A Coruña). El Centro de Salvamento Marítimo de A Coruña coordinó el operativo, movilizando el helicóptero Helimer 401 y la embarcación Salvamar… pic.twitter.com/OBgFuHwVPn
Así, este martes a las ocho de la mañana arrancó un operativo especial con dos grúas para proceder al izado de la ballena en el muelle de Oza.
La Coordinadora para o Estudo de Mamíferos Mariños (CEMMA), que ha facilitado esta información, también participa en el propio proceso para tomar muestras del animal.
