Ir al contenido
_
_
_
_
España
En directo
ANIMALES

Retiran del mar y despiezan una ballena muerta de 21 metros en A Coruña

El cetáceo apareció a la deriva en las costas de O Porriño el sábado 13 de diciembre

Agencias
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El Puerto de A Coruña ha sido este martes escenario de un operativo especial para la retirada del mar de una ballena muerta de 21 metros, que fue despiezada para su traslado. Fue Salvamento Marítimo el que informó de que el sábado 13 de diciembre apareció a la deriva en las costas de O Portiño un cetáceo sin vida con un peso de unas 30 toneladas. En ese momento se movilizó al helicóptero Helimer 401 y a la embarcación Salvamar Betelgeuse para remolcarlo hasta la dársena de Oza en A Coruña y poder garantizar así la seguridad en la navegación en la zona.

Desde la Autoridad Portuaria han explicado que el mamífero apareció varado el sábado y que debido a sus dimensiones se procedió a un operativo para su retirada, con una grúa y con participación del personal de la Coordinadora para el Estudio de Mamíferos Marinos (CEMMA). “Han tenido que izarla al muelle con una grúa”, han precisado desde el Puerto antes de proceder al despiece de la ballena con elementos acordes a la dimensión de la misma.

Así, este martes a las ocho de la mañana arrancó un operativo especial con dos grúas para proceder al izado de la ballena en el muelle de Oza.

La Coordinadora para o Estudo de Mamíferos Mariños (CEMMA), que ha facilitado esta información, también participa en el propio proceso para tomar muestras del animal.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Cataluña eleva a 26 los jabalíes muertos por peste porcina africana en Collserola

Sergi Llanas | Barcelona

Fallece Mamba, hembra de leopardo negro que vivía en el Bioparc de Valencia desde 2008

El País | Valencia

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. La UCO precipitó la detención del expresidente de la SEPI porque se percató de que lo seguían cuando iba a una cita con Leire Díez
  2. Un trabajador de Acciona asegura que fue el exdirector de Construcción quien le sugirió colaborar con Servinabar, la empresa a la que la UCO vincula con Cerdán
  3. La jueza de la dana declina citar a Sánchez porque no consta que estuviera informado “en tiempo real” por Mazón como Feijóo
  4. Eurovisión 2026 cierra la lista de sus países participantes, la cifra más baja desde 2004
  5. La UE eleva la presión sobre Venezuela al prorrogar las sanciones al círculo de Maduro en plena escalada de Estados Unidos
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
escaparate
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
escaparate
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 15,99€
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 15,99€
escaparate
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 36,95€ (33% DE DESCUENTO)
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 36,95€ (33% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_