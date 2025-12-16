Fallece Mamba, hembra de leopardo negro que vivía en el Bioparc de Valencia desde 2008

La pantera Mamba, que ha fallecido después de permanecer durante 18 años en el Bioparc de Valencia.

Llegó desde el Zoo de Pont Scorff (Francia) al centro valenciano con dos años y ya había superado los 20

Mamba, la hembra de leopardo negro que vivía en Bioparc Valencia desde 2008 en el grupo de conservación internacional de esta especie, ha fallecido a los 20 años por insuficiencia renal debido a su muy avanzada edad, según ha informado el parque de animales en un comunicado. En estado silvestre, las expectativas de esta especie se sitúan en torno a los 10 o 12 años.

El equipo de Bioparc está “conmovido” por el fallecimiento de Mamba pero, pese a la tristeza, al mismo tiempo se encuentra “satisfecho por las atenciones que le han proporcionado y el bienestar del que ha disfrutado durante todo este tiempo”.

Mamba estaba integrada en el grupo internacional de conservación (EEP) del leopardo (Panthera pardus kotiya), que trata de garantizar la supervivencia de esta imponente especie. Llegó desde el Zoo de Pont Scorff (Francia) a Bioparc Valencia con dos años y ya había superado los 20.

Gracias a la “estrecha vigilancia” del equipo de cuidado animal y las revisiones veterinarias se le detectó la presencia de un tumor maligno, lo que motivó dos intervenciones quirúrgicas que consiguieron extirparlo con éxito y salvarla de la degeneración que hubiera sufrido.

En los últimos meses se le pudo observar un “progresivo deterioro” debido a las secuelas y, al ser un animal geriátrico, como ocurre en muchos otros felinos, la insuficiencia renal comenzó a provocarle “un evidente desgaste físico sin posibilidad de mejora”, por lo que el equipo tomó la “dolorosa decisión de practicarle una eutanasia”.

Bioparc subraya “la profesionalidad” con la que se le ha asistido a Mamba hasta el final, lo que “hace emerger un sentimiento de orgullo sabiendo que ha gozado de una gran calidad de vida, superando ampliamente las expectativas de esta especie”.

Las panteras negras, en contra de las creencias populares, son leopardos. Su pelaje negro se debe a una mutación genética conocida como melanismo y, pese a esta apariencia, bajo el reflejo del sol, se pueden observar las manchas características de esta especie.

Incluida en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), sufre un “apabullante descenso” de población, cifrado en un 30 por ciento menos en los últimos 23 años, y ha desaparecido en 26 países en los que se encontraba.

El Bioparc, emplazado en el Parque de Cabecera de Valencia, en el antiguo cauce del río, se extiende a lo largo de 10 hectáreas y alberga más de 100 especies africanas, muchas en peligro de extinción, como elefantes, jirafas, lémures, chimpancés y leopardos.