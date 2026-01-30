Ir al contenido
Hay Festival: Leila Guerriero, Leonardo Padura y Juan Gabriel Vásquez en conversación con Javier Moreno

El exdirector del diario, y cabeza de la Escuela de Periodismo UAM-EL PAÍS, conversa con tres de los columnistas más emblemáticos en el marco de la celebración de los 50 años de EL PAÍS

Leila Guerriero, Leonardo Padura y Juan Gabriel Vásquez en conversación con Javier Moreno
Javier Moreno, exdirector de EL PAÍS y director de la Escuela de Periodismo UAM-EL PAÍS, lidera una de las conversaciones con las que el Hay Festival Cartagena se une a la celebración de los 50 años de EL PAÍS. En la mañana de este viernes se encuentra, en el Auditorio Getsemaní del Centro de Convenciones de la ciudad colonial, con tres de los escritores más importantes de América Latina: Leila Guerriero (Argentina), Leonardo Padura (Cuba) y Juan Gabriel Vásquez (Colombia). Los tres son columnistas del diario y charlan, entre otras, sobre la manera en la que esa labor permite mantener vivo el intercambio cultural entre América Latina y España.

