De Manuel Jabois a Leila Guerriero: 26 historias de Navidad escritas por las firmas de EL PAÍS a lo largo de los años

Las Nochebuenas de Jabois, la Carta de Reyes de Luz Sánchez-Mellado, el misterio invernal de Manuel Vicent o el Belén de Elvira Lindo: una selección de autores del diario ofrece su mirada particular sobre las celebraciones, las tradiciones y el espíritu de estas fechas

El País
El País
Madrid -
EL PAÍS reúne una colección de relatos navideños firmados por algunos de los nombres más destacados del diario. Manuel Jabois, Leila Guerriero, Manuel Vicent, Luz Sánchez-Mellado, Juan José Millás, Rosa Montero o Elvira Lindo figuran entre los más de veinte autores que integran esta antología. Cada uno aporta una visión singular de esta época del año, en la que se entrecruzan la familia y el consumismo, la nostalgia y la religiosidad, la intimidad y el comienzo de un nuevo ciclo. Una lectura imprescindible para acompañar estas fiestas.

‘Una Navidad en lo desconocido’

Por: Leila Guerriero

‘Todas las Nochebuenas’

Por: Manuel Jabois

‘Nido o condena’

Por: Rosa Montero

‘El misterio’

Por: Manuel Vicent

‘Carta de Reyes’

Por: Luz Sánchez-Mellado

‘Una tarde, una canción’

Por: José Luis Sastre

‘La Navidad son las madres’

Por: Nuria Labari

‘Un Belén subversivo’

Por: Elvira Lindo

‘Diciembre transgresor’

Por: Irene Vallejo

‘El espíritu de la hierbabuena’

Por: Almudena Grandes

‘Complejidad eres tú’

Por: Enrique Vila-Matas

‘Hora de llevarles la contraria’

Por: Berna González-Harbour

‘Los cuentos de Navidad’

Por: David Trueba

‘Nuestro Dios anduvo en pañales’

Por: Ana Iris Simón

‘¿Alguien se acuerda de Jesucristo en Navidad?’

Por: Sergio C. Fanjul

‘Nochebuena con Gloria Steinem’

Por: Raquel Peláez

‘Y nosotros nos iremos, y no volveremos más’

Por: Ignacio Peyró

‘Manual de sincronía navideña’

Por: Marta Peirano

‘Navidad invencible’

Por: Diego S. Garrocho

‘Las mentiras del año nuevo’

Por: Lola Pons

‘¿Próspero año nuevo?’

Por: Leonardo Padura

‘Consumir o morir’

Por: Najat El Hachmi

‘La Navidad supera la ficción’

Por: Juan José Millás

‘Estaremos de nuevo en casa’

Por: Laura Ferrero

‘El barro y mamá: un cuento de Navidad tras la dana’

Por: Paco Cerdá

‘Nochevieja adelantada’

Por: Delia Rodríguez

Créditos

Coordinación y edición María Sánchez Rubio
Diseño Ignacio Povedano
Desarrollo Alejandro Gallardo
Formato Guiomar del Ser, Sara Campos Román y Brenda Valverde

