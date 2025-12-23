De Manuel Jabois a Leila Guerriero: 26 historias de Navidad escritas por las firmas de EL PAÍS a lo largo de los años

Las Nochebuenas de Jabois, la Carta de Reyes de Luz Sánchez-Mellado, el misterio invernal de Manuel Vicent o el Belén de Elvira Lindo: una selección de autores del diario ofrece su mirada particular sobre las celebraciones, las tradiciones y el espíritu de estas fechas

EL PAÍS reúne una colección de relatos navideños firmados por algunos de los nombres más destacados del diario. Manuel Jabois, Leila Guerriero, Manuel Vicent, Luz Sánchez-Mellado, Juan José Millás, Rosa Montero o Elvira Lindo figuran entre los más de veinte autores que integran esta antología. Cada uno aporta una visión singular de esta época del año, en la que se entrecruzan la familia y el consumismo, la nostalgia y la religiosidad, la intimidad y el comienzo de un nuevo ciclo. Una lectura imprescindible para acompañar estas fiestas.