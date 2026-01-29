De Gaza a Venezuela, el Hay Festival en Cartagena abre sus puertas a debatir las crisis geopolíticas

Uno de los eventos culturales más importantes para Colombia, el Hay Festival, que se celebra anualmente, abre sus puertas este jueves en su edición número 21 en medio de una delicada crisis geopolítica. Frente al mar Caribe de la ciudad amurallada, a donde llegarán 180 invitados de todas partes del mundo, el Gobierno de Estados Unidos ha bombardeado varias lanchas en el último semestre con el argumento de que en estas se traficaba droga. Luego, en el país vecino, hay una tensa calma desde que Washington bombardeó Caracas hace tres semanas y capturó al líder del régimen, Nicolás Maduro. Los invitados llegan con dudas además sobre el futuro para Groenlandia, Europa, Gaza. “Vivimos momentos complejos, de cambio total, y por eso diría que este festival va mucho sobre eso: geopolítica”, cuenta Cristina Fuentes La Roche, directora internacional del festival. “Creo que por todas esas crisis, más que nunca, hay una necesidad de reunirnos, de sacar los debates de la virtualidad y escucharnos”, añade.

EL PAÍS tendrá una celebración especial este año en el festival, ya que el 4 mayo este diario cumple 50 años desde su fundación en un momento clave en la historia de la democracia en España, tan solo seis meses después de la muerte de Francisco Franco. Jan Martínez Ahrens, director de EL PAÍS, hablará el domingo con Carlos Chamorro, director del medio nicaragüense Confidencial, y Denise Maerker, reconocida periodista mexicana que presenta en N+. La charla será moderada por Diana Calderón, directora del programa Hora 20 en Caracol Radio.

Varios columnistas de El PAÍS también se reunirán en una conversación en la que estarán la argentina Leila Guerriero, el cubano Leonardo Padura y el colombiano Juan Gabriel Vásquez, moderados por Javier Moreno, director de la Escuela de Periodismo UAM-EL PAÍS. Vásquez a su vez presentará su nuevo libro, una compilación de sus mejores columnas en los últimos cinco años, y titulado Esto ha sucedido.

Uno de los puntos fuertes del festival es una charla con la Nobel de Paz y líder de la oposición venezolana, Maria Corina Machado, quien hablará en la noche del viernes con Michael Stott, editor del Financial Times. Los participantes podrán enviar preguntas previamente para ella, y su participación será seguida de una conversación entre la periodista venezolana Luz Mely Reyes y el subdirector de EL PAÍS América, Javier Lafuente.

Cuando se anunció la participación de Machado, en noviembre pasado, ella ya había ganado el Nobel, pero Washington no había capturado aún a Nicolás Maduro. Algunos escritores colombianos, como la conocida Laura Restrepo, cancelaron su participación en el Hay como protesta a que la Nobel de Paz viera con buenos ojos una intervención militar en su país. Las preguntas sobre el futuro para Venezuela han cambiado radicalmente desde entonces y, si bien Machado se ha reunido con Donald Trump para ofrecerle su medalla del Nobel, no es claro aún cuál será su papel en una transición a la democracia en el país vecino. “La realidad ha cambiado de forma apabullante”, dice Fuentes La Roche. “Si bien nosotros no apoyamos ninguna idea política, nuestra posición es crear un espacio plural para conversar”.

Pero Venezuela no es la única crisis en medio del festival. El ensayista y novelista indio Pankaj Mishra también estará en una conversación con Javier Lafuente sobre su último libro, El mundo después de Gaza, publicado en 2025. Nesrine Malik, periodista británica de origen sudanés, hablará sobre la guerra en Sudán y sobre su reconocido libro que trata los mitos engañosos que ha creado Occidente en la geopolítica (We need new stories. Challenging the toxic myths behind our age of discontent). La francesa Mireille Fanon, activista antirracista e hija del conocido teórico y psiquiatra Franz Fanon, también participará en una conversación sobre anticolonialismo.

Javier Moreno hablará de su libro ¿Quién manda aquí? La impotencia ante la espiral de violencia en América Latina, en una conversación con Fernando Carrillo, vicepresidente primero de PRISA, el grupo editor de EL PAÍS. En la charla también estarán Ana María Salazar, que fue secretaria de Defensa durante la Administración de Bill Clinton, y Érika Rodriguez Pinzón, experta en seguridad y directora de la Fundación Carolina en España. María Martín, corresponsal de El PAÍS para la región andina, moderará una conversación sobre geopolítica con Fernando Arancón, director del medio digital El orden mundial; Marcela Meléndez, economista del Banco Mundial, y Carlos Alberto Patiño, autor de La guerra global invisible. Ucrania, el mundo y el retorno de los imperios.

No todo es geopolítica, sin embargo. Karen Hao, destacada periodista especializada en el desarrollo de la inteligencia artificial, estará hablando de su último libro, El imperio de la IA. El músico Silvio Rodríguez presentará de forma digital Silvio Rodríguez, diario de un trovador, un libro biográfico construido por el fotógrafo argentino Daniel Mordzinski, quien ha seguido con su lente la carrera del cubano (contará con 143 fotografías del artista). El autor mozambiqueño Mia Couto hablará de su obra vía digital con la caleña Pilar Quintana, quien a su vez presentará en Cartagena su última novela, Noche negra.

A nivel local también estarán las primeras mujeres indígenas y afrocolombianas en entrar a la Academia Colombiana de la Lengua, Bárbara Muelas y Mary Grueso, conversando sobre la necesidad de renovar el idioma y de su inclusión en dicha institución el año pasado. Y el sonido estará a cargo de La Pambelé, una orquesta de salsa brava en Bogotá que tendrá un concierto el jueves en la noche para abrir la 21 edición de un festival para la conversación en medio del desconcierto.