Google publica cómo ha logrado la supremacía cuántica

La revista Nature ha publicado este miércoles la versión definitiva del artículo científico en el que Google explica el presunto mayor avance de la historia en computación cuántica. Esta publicación oficial incluye las respuestas del equipo de Google a las dudas planteadas por los científicos que revisaron el texto.

Una versión incompleta del artículo se filtró por error el pasado 20 de septiembre cuando la NASA lo colgó en un oscuro servidor y de ahí el buscador de Google lo rescató y alertó a investigadores interesados en computación cuántica.

Desde aquel día, el mundo cuántico ha vivido expectante ante lo que Google parecía contar: el inicio de la era de la supremacía cuántica. La supremacía cuántica describe el día en que un ordenador cuántico logre hacer una operación que a un ordenador convencional le llevaría miles de años. En su artículo, Google afirma haber logrado en 3 minutos y 20 segundos una operación para calcular números aleatorios que al ordenador convencional más potente de la actualidad le llevaría miles de años.

Semanas después de la filtración inicial, el artículo no diluye su conclusión principal: “Los procesadores cuánticos basados en qubits superconductores pueden ahora realizar operaciones fuera del alcance de los supercomputadores clásicos más rápidos disponibles. Por lo que sabemos, este experimento establece la primera computación que puede ejecutarse solo con un procesador cuántico. Los procesadores cuánticos han alcanzado por tanto el régimen de supremacía cuántica”, dice el artículo.

Y va más allá sobre su progresión futura: “Esperamos que su poder computacional siga creciendo a un ritmo exponencial doble: el coste clásico de simular circuitos cuánticos incrementa exponencialmente con el volumen computacional y mejoras en hardware seguirán probablemente un equivalente en procesadores cuánticos a la ley de Moore y doblará su volumen computacional cada pocos años”.

Desde el día de la filtración, el gran competidor comercial de Google por el reinado cuántico, IBM, ha publicado artículos, mandado comunicados e invitado a periodistas a su sede para diluir el anuncio de Google. "Defendemos que una simulación ideal de la misma tarea [que explica Google en su artículo filtrado] puede ser ejecutada por un sistema convencional en 2,5 días y con mayor fidelidad", dice IBM en un post sacado de un articulo científico que aún no ha pasado la revisión de otros expertos, pero que, según IBM, lo hará. Es decir, Google exagera.

Hasta hoy Google ha optado por el silencio, incluso tras la publicación del artículo de IBM donde pone en duda su cálculo: "Uno de los motivos por los que no hemos dicho nada es porque queremos que el artículo definitivo hable por sí mismo. Hemos pensado muy cuidadosamente sobre lo que hemos hecho y sus implicaciones. Lo hemos escrito, estará pronto en la calle y entonces responderemos a las preguntas", dijo John Martinis, líder del proyecto cuántico de Google, a EL PAÍS en una reciente visita a Madrid.

Ha llegado el momento del debate científico, y como todo lo cuántico, va a seguir unos ritmos mucho más lentos de los que la actualidad de los medios está acostumbrada.

La comunidad necesitará ahora un tiempo para analizar lo que presenta ya oficialmente Google y lo que ha rebatido IBM: "Es un experimento tan complejo que nos va a llevar tiempo comprobar que está funcionando como Google dice", dice Juani Bermejo-Vega, informática cuántica e investigadora en la Universidad de Granada. "Porque en ciencia hay que contrastar los resultados, sobre todo siendo un tema tan político".

El tiempo requerido no quita que algo avanza en computación cuántica, aunque sea dificil entender los resultados definitivos: "Es importante. Se están construyendo ordenadores cuánticos de un tamaño que antes no teníamos", dice Bermejo-Vega. "Es una forma de probar que la tecnología esta creciendo. Pero no implica que mañana ese ordenador vaya a resolver ningún problema práctico. Para eso queda mucho", añade.

Más si cabe porque el cálculo cuántico que Google ha ejecutado es "muy atípico", dice Bermejo-Vega. Es un problema sobre números aleatorios diseñado casi exclusivamente para probar que el ordenador cuántico es capaz de hacer algo que una computadora convencional no puede.