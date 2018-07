El iPhone 6, a la cabeza de los teléfonos más propensos a averiarse

Una empresa experta en el diagnóstico de smartphones fallidos señala al iPhone 6 como el móvil más propenso a averiarse. El 26% de estos terminales devueltos por el usuario para reparar presentan algún defecto de fabricación, según el último informe de Blancco, la compañía responsable del estudio. En la lista le siguen los modelos 6S y 6S Plus, con un 14% y un 9%, respectivamente. En cuanto a Android, el Xiaomi Redmi 4 es el terminal con mayor registro de anomalías, con un índice de defecto de fábrica del 9%.

Este es, según Blancco, el primer informe de este tipo, y revela que, respecto a los móviles defectuosos en general, las tasas de fallo de iOS son mucho más altas que las de los móviles Android. "Aunque los iPhones aparentan mayor éxito, sus modelos presentes en el 'Top 10' de tasa de fallos tienen más defectos que los de Android" de dicha lista, asegura en una publicación la red TechRepublic, experta en tecnologías de la información.

El informe de Blancco distingue entre los defectos más comunes y los terminales más propensos a averiarse de cada sistema operativo. Android destaca por problemas de rendimiento y de software, como su alto consumo de CPU y de memoria. Los móviles que más fallos presentan son el Xiaomi Redmi 4, el Motorola Moto G (5S) Plus, el Lenovo K8 Note, el HMD Global Nokia 6 y el Samsung Galaxy S7. Los smartphones con sistema operativo iOS, por su parte, presentan sobre todo problemas de hardware y conectividad, especialmente, relacionadas con el bluetooth y el WiFi. Los más problemáticos son el iPhone 6, el 6S y el 6S Plus, seguidos por el iPhone 7 Plus y por el 6 Plus.

Respecto a las marcas, el informe asegura que el 34% de móviles Samsung que son devueltos por el usuario para reparar presentan defectos de fabricación. Según Blancco, este es el fabricante que más cantidad de averías registra. Los terminales que continúan la lista pertenecen a Xiaomi, con un 13%, y a Motorola, con un 9% de smartphones defectuosos. Los resultados, sin embargo, no hablan de incompetencia de las marcas señaladas, porque las más propensas a sufrir averías son también las que incluyen en sus catálogos gamas de móviles más bajas. Además, según el estudio, estos fabricantes son más populares en países con condiciones climáticas adversas, un factor que potencia las averías técnicas.

Blancco reconoce que los resultados de su informe varían bastante en función del área geográfica. "Encontramos que en Europa se utilizan mucho más los móviles Android de mayor antigüedad", apunta la compañía, "mientras que los consumidores de Estados Unidos adquieren modelos más nuevos con mayor frecuencia", explica. Este hecho incrementa las diferencias de las tasas de defecto de los Android. En Estados Unidos fue del 9%, mientras que superaba el 21% en Asia y el 40% en Europa.

El estudio de Blancco se basa en el análisis de los diagnósticos registrados durante el último cuatrimestre y, aunque se dirige sobre todo a los centros de reparación, la compañía destaca en el informe la utilidad que tiene para el consumidor.