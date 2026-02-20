Ir al contenido
CUPÓN ONCE

Cuponazo de la ONCE: comprobar sorteo del viernes 20 de febrero

El premio principal es de 6.000.000 euros para aquellos que cuenten con las cinco cifras del número ganador y la serie

El Cuponazo de la ONCE es uno de los sorteos más populares en España, celebrado todos los viernes.
El País
El País
Madrid -
El Cuponazo de la ONCE se juega todos los viernes, a diferencia del cupón tradicional de la ONCE, vigente desde 1939, que se celebra solo de lunes a jueves. Está gestionado por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Resultados del Cuponazo de la ONCE hoy

El número premiado del sorteo del Cuponazo de este viernes 20 de febrero de 2026 es el siguiente:

  • Número: 28724
  • Serie: 075

Además, consulta en la siguiente lista todos los premios que ofrece este sorteo de la ONCE, según las cifras acertadas:

Todos los premios del Cuponazo de la ONCE

  • 28724 serie 075: 1 premio de 6.000.000 € a las cinco cifras y serie.
  • 28724: 134 premios de 40.000 € a las cinco cifras.
  • 2872: 1.215 premios de 500 € a las cuatro primeras cifras.
  • 8724: 1.215 premios de 500 € a las cuatro últimas cifras.
  • 287: 12.150 premios de 50 € a las tres primeras cifras.
  • 724: 12.150 premios de 50 € a las tres últimas cifras.
  • 28: 121.500 premios de 6 € a las dos primeras cifras.
  • 24: 120.285 premios de 6 € a las dos últimas cifras.
  • 2: 1.202.850 premios de 3 € a la primera cifra.
  • 4: 1.093.500 premios de 3 € a la última cifra.

Comprobar los números premiados

Una vez concluido el sorteo del Cuponazo, se podrán comprobar los números premiados en la página web oficial de JuegosOnce.es y a través de la página web de EL PAÍS.

