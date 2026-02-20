Ir al contenido
_
_
_
_
Sorteos
LAE

Euromillones: comprobar sorteo del viernes 20 de febrero

El Euromillones de este viernes se juega por un bote de 130 millones de euros, uno de los mayores botes de la historia de este sorteo

El Euromillones es un sorteo que se juega dos veces a la semana, los martes y los viernes.
El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

Este viernes 20 de febrero SELAE vuelve a repartir numerosos premios con sus sorteos de lotería, en concreto, hoy Euromillones se convierte en el protagonista de la jornada con su bote de 51 millones de euros.

Este juego es una de las loterías europeas más conocidas y seguidas desde su lanzamiento en 2004, ya que ofrece multitud de premios y se juega en países como España, Francia, Reino Unido, Austria, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza

Resultados del sorteo de Euromillones de hoy

Los números premiados del sorteo el Euromillones de este viernes 20 de febrero son los siguientes:

  • Combinación ganadora: 13, 24, 28, 33, 35
  • Números Estrella: 5, 9
  • El Millón: XXT68606

En el sorteo de Euromillones del pasado martes 17 de febrero no se repartió el eurobote y tampoco hubo acertantes de segunda categoría, pero hubo un acertante de tercera categoría, que se llevó un premio de más de 30.000 euros.

Además, el premio de “El Millón” del pasado martes fue a parar a Jerez, mientras el de hoy, ha llevado la suerte a Higuera la Real, en Badajoz.

Bote de Euromillones de hoy

El Euromillones de este viernes se juega por un bote de 130 millones de euros, uno de los mayores botes de la historia de este sorteo.

Otros sorteos

Bonoloto

Bonoloto

Cuponazo de la ONCE

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Luz de lectura para el cuello con tres modos de temperatura de color. COMPRA POR 15,19€
escaparate
Finish Powerball Quantum, 90 pastillas para el lavavajillas. COMPRA POR 19,22€
escaparate
Pulverizador de aceite para cocinar con más de 37.000 valoraciones. COMPRA POR 10,99€
escaparate
Cargador USB tipo C con carga rápida gracias a su potencia de 45 W. COMPRA POR 13,29€  
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_