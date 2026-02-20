Euromillones: comprobar sorteo del viernes 20 de febrero
El Euromillones de este viernes se juega por un bote de 130 millones de euros, uno de los mayores botes de la historia de este sorteo
Este viernes 20 de febrero SELAE vuelve a repartir numerosos premios con sus sorteos de lotería, en concreto, hoy Euromillones se convierte en el protagonista de la jornada con su bote de 51 millones de euros.
Este juego es una de las loterías europeas más conocidas y seguidas desde su lanzamiento en 2004, ya que ofrece multitud de premios y se juega en países como España, Francia, Reino Unido, Austria, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza
Resultados del sorteo de Euromillones de hoy
Los números premiados del sorteo el Euromillones de este viernes 20 de febrero son los siguientes:
- Combinación ganadora: 13, 24, 28, 33, 35
- Números Estrella: 5, 9
- El Millón: XXT68606
En el sorteo de Euromillones del pasado martes 17 de febrero no se repartió el eurobote y tampoco hubo acertantes de segunda categoría, pero hubo un acertante de tercera categoría, que se llevó un premio de más de 30.000 euros.
Además, el premio de “El Millón” del pasado martes fue a parar a Jerez, mientras el de hoy, ha llevado la suerte a Higuera la Real, en Badajoz.
Euromillones: premios y ganadores del 17 de febrero de 2026 https://t.co/Uoh3pFEbhM— EuroMillones (@euro_millones) February 17, 2026
Bote de Euromillones de hoy
El Euromillones de este viernes se juega por un bote de 130 millones de euros, uno de los mayores botes de la historia de este sorteo.
Otros sorteos
