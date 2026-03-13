Milei llega a Madrid para participar de un foro de ultraderecha y reunirse con Abascal

La agenda del presidente argentino en España se desarrollará este sábado y no incluye actividad oficial con autoridades ni representantes de las principales empresas

Con los gastos públicos que insumen sus viajes al exterior en el ojo de la tormenta, Javier Milei aterrizó este viernes en España, para participar de un foro de ultraderecha y reunirse con el líder de Vox, Santiago Abascal. De acuerdo con la comunicación de la Casa Rosada, la visita del presidente argentino no incluye actividad oficial con autoridades españolas, tampoco con representantes de las principales empresas del país. La oposición presentó un pedido de informes en el Congreso para saber cómo se financia el viaje.

Milei salió de Buenos Aires en la noche del jueves y arribó a la capital de España pasado el mediodía de este viernes. Desde el aeropuerto, fue trasladado directamente al hotel Hyatt Regency Hesperia, sobre el Paseo de la Castellana. Lo acompañó el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno.

La agenda de actividades de Milei se desarrollará este sábado. Por la mañana, volverá a encontrarse con Abascal, con quien ya ha mostrado afinidad en diversas oportunidades, a uno y otro lado del Atlántico. Después se reunirá con Jesús Huerta de Soto, un economista ultraliberal que integra el panteón de deidades idolatradas por el argentino.

Alrededor de las ocho de la noche de España está previsto un discurso de Milei en el cierre del Madrid Economic Forum 2026, un foro que reunirá a economistas, empresarios, políticos y militantes de extrema derecha en el Palacio de Vistalegre. El mandatario argentino ya estuvo en la edición del año pasado, cuando puso en escena su habitual performance: “Frente a los socialistas de mierda, siempre voy a estar de su lado”, arengó aquella vez a su público, que abucheaba al presidente español, Pedro Sánchez. “Si quieren zurrar al bandido local, no hay problema”, se entusiasmó.

El emprendimiento, la batalla cultural, la inversión, la comunicación y la inteligencia artificial son los temas sobre los que versará “el foro que dará un giro a los grandes desafíos de España”, según promociona su portal. Las entradas para los asistentes cuestan entre 49 y 2.500 euros. La organización corre por cuenta de dos firmas dedicadas a la consultoría: Racks Labs, “consultora tecnológica para empresas”, y Abast, que ofrece “servicios para empresas y personas con intereses en Andorra”, considerado un paraíso fiscal.

Antes de cerrar la velada, Milei será distinguido con “el premio conmemorativo en honor a Ludwig von Mises”.

Con su visita a España, el presidente de Argentina completará casi una semana completa de gira por el mundo. El viernes pasado viajó a Miami, donde participó de la cumbre Escudo de las Américas, junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y otros mandatarios. Luego se dirigió a Nueva York y abrió la Semana Argentina 2026, un encuentro organizado para seducir inversores y que Milei aprovechó para atacar a los empresarios argentinos que reclaman políticas proteccionistas para la industria nacional. El martes partió rumbo a Chile y allí, al día siguiente, presenció la asunción de José Antonio Kast como presidente. Antes de viajar a España, permaneció apenas 24 horas en Buenos Aires.

El periplo presidencial por Estados Unidos detonó un escándalo en Argentina, cuyos ecos aún se escuchan. Como parte de la amplia comitiva oficial, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, viajó acompañado por su pareja, que no es funcionaria. Adorni argumentó que él pagó los gastos personales, pero sus explicaciones generaron otros cuestionamientos sobre un aparente nivel de vida que no se correspondería con sus ingresos. La misma crítica apuntó a un viaje a Uruguay realizado por el jefe de Gabinete y su familia en febrero pasado, mediante el alquiler de un avión privado.

Legisladores y dirigentes de la oposición presentaron pedidos de informes y de interpelación en el Congreso, así como denuncias ante la justicia. Adorni es uno de los principales voceros del discurso del Gobierno en defensa del ajuste del gasto público y contra “la casta política” que viva del Estado.

El nuevo viaje de Milei a España, con una agenda oficial que no contempla actividades relacionadas con su Gobierno, también fue señalado por referentes opositores. “Milei está viajando a un evento privado, ¿lo hace con recursos públicos?”, preguntó el diputado peronista Agustín Rossi, uno de los legisladores que, mediante un pedido formal, solicitaron que el Ejecutivo informe sobre el financiamiento del traslado, alojamiento y demás gastos en Madrid, así como los integrantes de la delegación y, entre otras cosas, “si la participación del presidente en Madrid Economic Forum es remunerada".