El jefe de Gabinete de Milei queda en la mira por sumar a su esposa a la gira presidencial en Estados Unidos

Con el encuentro Argentina Week en Nueva York, el Gobierno de Javier Milei aspiraba a publicitar entre empresarios de todo el mundo las oportunidades de inversión que ofrece el país sudamericano. Pero al momento, mientras las actividades continúan hasta este jueves, los datos más salientes del encuentro parecen ser los ataques del presidente ultra contra empresarios argentinos –a los que calificó de ladrones y corruptos– y el escándalo que envuelve a uno de los altos funcionarios que integran la comitiva gubernamental en Estados Unidos. Sin que mediara información oficial, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, viajó en el avión presidencial y se alojó acompañado por su esposa, que no es funcionaria pública.

Dirigentes de la oposición presentaron pedidos de informes y de interpelación en el Congreso, así como denuncias ante la justicia. Adorni es uno de los principales voceros del discurso del Gobierno en defensa del ajuste del gasto público y contra “la casta política” que “parasita” al Estado.

La presencia de la pareja de Adorni se conoció gracias a la difusión de imágenes de actividades extraoficiales realizadas por la amplia comitiva del Ejecutivo en Estados Unidos. Allí se pudo ver al ministro coordinador junto a Bettina Angeletti, quien se presenta en sus redes sociales como licenciada en administración de empresas y “coach ontológico profesional”.

Las explicaciones que ensayó Adorni ante la prensa local lo complicaron aún más. “Yo vengo una semana a deslomarme acá a Nueva York […] Quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida y porque es la que me da una mano, más allá de que ella en paralelo iba a venir igual, porque tenía una actividad", argumentó el jefe de Gabinete, en diálogo con el canal A24.

Según dijo, su pareja ya había comprado en forma particular un pasaje por 5.345 dólares, pero por un cambio de fechas en el viaje de Milei terminó abordando el Tango 01, el avión presidencial. “No le sacamos un peso al Estado. Presidencia la invitó a subirse al avión porque, si no, no nos íbamos a encontrar”, insistió. El ministro aseguró que, aunque ambos se alojaron juntos en el mismo hotel, el cinco estrellas The Langham, los gastos personales de ella corrieron por su cuenta.

Distintos referentes de la oposición cuestionaron al jefe de Gabinete por el uso de recursos públicos en su beneficio y, también, porque la mentada compra de un pasaje de 5.345 dólares supone un nivel de vida por encima de su salario mensual como ministro, que ronda los 3,5 millones de pesos (unos 2.500 dólares). La misma crítica apuntó a un viaje a Uruguay realizado por Adorni junto a su familia en febrero pasado, mediante el alquiler de un avión privado.

Los señalamientos sobre la presunta malversación de fondos públicos son un tema sensible para el Gobierno de Milei, cuyo discurso se basa en la crítica a “la casta” y al dispendio de recursos por parte del Estado, mientras aplica un severo ajuste fiscal.

Además, el viaje de familiares en el avión presidencial entra en contradicción con medidas instrumentadas por el propio Gobierno ultra. El 13 de agosto de 2024, cuando era vocero presidencial, el mismo Adorni anunció la firma del decreto 712: “Las aeronaves públicas no podrán ser utilizadas en viajes particulares, solamente estarán afectadas para tareas que hacen a la condición jurídica de servicio público”, explicó entonces.

Incluso, el mes pasado, Adorni había dispuesto limitar “los traslados por misiones o comisiones al exterior”, estableciendo un tope de viajeros por comitiva. Desde entonces, las posibles excepciones deben ser autorizadas por el jefe de Gabinete.

El bloque peronista de Unión por la Patria presentó en la Cámara de Diputados un pedido de interpelación al jefe de Gabinete: “El funcionario deberá dar cuenta de las presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos”, indica la solicitud y pide detalles de “traslado, alojamiento y gastos de su cónyuge en la ciudad de Nueva York”. También solicitó información de su viaje a Uruguay “en una aeronave privada [...] debiendo acreditar fehacientemente la modalidad de pago, el origen de los fondos y la identidad de la persona humana o jurídica que sufragó dicho desplazamiento”.

El diputado socialista Esteban Paulón, quien hizo un pedido de informes al Ejecutivo sobre este caso, advirtió que Adorni, al admitir el viaje de su pareja en el Tango 01, “está confesando varios delitos”, como “malversación de fondos, abuso de autoridad y violación de la ley de ética pública”. Otros legisladores y dirigentes presentaron denuncias ante los tribunales penales y ante la Oficina Anticorrupción.

Las críticas no solo provinieron de la oposición. Hasta la vicepresidenta Victoria Villarruel, hoy enfrentada con Milei, reprodujo en sus redes sociales un mensaje irónico sobre el escándalo: “El ajuste lo paga la política, jaja”.