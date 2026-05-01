Bocaditos de pollo frito estilo taiwanés

Adaptamos este picoteo popular para poder prepararlo en freidora de aire o en el horno. El adobo y la mezcla de especias con las que se sazona hace que sea adictivo

Puedes preparar estos bocaditos de pollo frito al estilo taiwanés, tiernos y especiados, en freidora de aire, en el horno o, como en su origen, fritos en abundante aceite. Te damos las instrucciones para la freidora y el horno para que elijas tu aventura en función de los medios que tengas. Y si no tienes miedo al aceite, pues fríelos.

Esta es una adaptación de un picoteo muy popular en Taiwán, el pollo con sal y pimienta, piezas de pollo que se adoban y se fríen rebozadas en huevo y harina. Para poder preparar el pollo con comodidad en una freidora de aire o en el horno el huevo del rebozado se obvia y se mojan con aceite las piezas de pollo ya emborrizadas con la harina. El pollo se adoba previamente y una vez frito se adereza con una mezcla de especias que le aporta un sabor muy característico.

La combinación del adobo con el sazonado posterior les da a los bocaditos un punto adictivo: quedan tiernos por dentro, doraditos por fuera y muy sabrosos. Los contramuslos son la pieza de pollo que recomendamos, porque queda más jugosa en este tipo de preparación que otras partes del ave. Si quieres aligerar aún más estos bocaditos, puedes obviar el azúcar tanto en el adobo como en el aderezo.

Dificultad : Poca, tener la paciencia para adobar el pollo un rato largo Ingredientes Para 4 personas 750 g de contramuslos deshuesados, cortados en piezas de bocado

100 g de maicena

Aceite en spray Adobo 1 cucharada de aceite vegetal

3 dientes de ajo

1 cucharada de jengibre fresco rallado

1 cucharadita de azúcar moreno

½ cucharadita de sal Mezcla de especias 2 cucharaditas de pimienta blanca molida

1 cucharadita de sal

½ cucharadita de azúcar moreno

¼ cucharadita de cinco especias chinas (canela, anís estrellado, semillas de hinojo, pimienta de Sichuan y clavo triturados, se encuentra en comercios orientales) o al gusto Guarnición 1 puñado de hojas de albahaca

Limón cortado en cuñas

Chiles picantes en rodajitas Instrucciones 1. Combinar los ingredientes del adobo con el pollo en un recipiente grande. Remover bien para que se impregne todo el pollo. 2. Tapar y dejar adobar al menos una hora a temperatura ambiente, o hasta toda la noche en la nevera. 3. Combinar los ingredientes de la mezcla de especias en un bol. Tener en cuenta que con estas cantidades sobrará mezcla de especias. 4. Cuando el pollo esté adobado, agregar la maicena y remover para cubrir todas las piezas. 5. Rociar el pollo con aceite de oliva hasta que se aprecie toda la maicena humedecida. 6. Cocinar en la freidora de aire a 175 °C durante 10 minutos (en varias tandas si fuera necesario, en función del tamaño de la freidora). Si se quiere, asar los bocaditos de pollo en el horno convencional con aire a la misma temperatura. 7. Dar la vuelta a las piezas de pollo y rociar con aceite nuevamente. 8. Subir la temperatura a 205 °C y cocinar hasta que el pollo esté dorado, unos cinco a ocho minutos adicionales. 9. Sacar todos los bocaditos de pollo a una fuente y espolvorear la mitad de la mezcla de especias; remover para que se repartan. Probar el pollo y añadir más especias si fuera necesario. 10. Adornar con la albahaca picada y los chiles en rodajitas; servir de inmediato con rodajas de limón, si se desea.

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