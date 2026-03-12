La inflación en Argentina supera las previsiones de Milei y alcanza el 33% interanual

El Gobierno de Javier Milei esperaba una desaceleración de la inflación, pero la realidad económica le dio la espalda. El índice de precios al consumidor registró un aumento del 2,9% en febrero —el mismo número que el mes previo—, de acuerdo con los datos oficiales que se conocieron este jueves. La inflación mensual exhibe una tendencia ascendente en Argentina desde hace nueve meses y, desde octubre, también acelera la interanual: acumula un incremento del 33,1% en los últimos 12 meses. El Gobierno ultra argumentó que “la economía todavía se encuentra en un proceso de corrección de precios relativos”, debido a la herencia legada por la administración anterior.

La merma de la inflación es presentada por Milei como el principal logro de su plan de ajuste fiscal y monetario, tras asumir en 2023 con una tasa inflacionaria del 211%. Hace pocos meses, el presidente aseguró que, para agosto próximo, “la inflación va a ser cero coma algo”. Incluso, su presupuesto para 2026 prevé un índice de 10,1%. Pero la meta parece cada vez más difícil de cumplir: en el primer bimestre de este año, la inflación acumulada a nivel nacional ya llega al 5,9%.

Las estimaciones de consultoras y economistas advierten que en marzo podría darse un aumento mayor de precios, por el impacto de la inestabilidad global por la guerra en Oriente Próximo y el alza del petróleo.

El informe difundido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) detalló que, en febrero, los aumentos de precios estuvieron liderados por las subidas en los gastos de vivienda, agua, gas, electricidad y otros combustibles, que treparon un 6,8%. La división con mayor peso en el índice general fue alimentos y bebidas, donde el alza fue del 3,3% y donde fue determinante el incremento en las carnes y sus derivados. También fue superior al promedio el aumento en rubros como bienes y servicios varios (3,3%) y restaurantes y hoteles (3%).

La canasta de consumos que usan las estadísticas oficiales en Argentina se basa en una encuesta que tiene más de 20 años y que hoy subestima los gastos en servicios. El Indec había anunciado que, desde febrero, utilizaría una nueva canasta, basada en una encuesta de consumos más reciente. Pero el Ministerio de Economía suspendió abruptamente la actualización, tras poner en marcha un nuevo esquema de subsidios y un aumento de las tarifas de servicios. La medida derivó en la renuncia del director del Indec, Marco Lavagna, y en múltiples cuestionamientos a la veracidad de las estadísticas oficiales. El precio de los servicios fue, justamente, el que mayores aumentos mostró el mes pasado.

Un dato preocupante, según los expertos, es que la llamada inflación núcleo, la que no contempla precios regulados y estacionales, fue del 3,1% en febrero, más alta que la general, y superó al registro de enero, cuando había sido del 2,6%.

El ministro de Economía, Luis Caputo, había pronosticado que la inflación de febrero sería inferior a la del mes previo. Después de conocerse que el nuevo informe del Indec desmintió sus previsiones, planteó que “la economía argentina todavía se encuentra en un proceso de corrección de precios relativos, tras más de dos décadas de acumular distorsiones que generaron estancamiento del nivel de actividad y el empleo y una tendencia inflacionaria creciente”. En un comunicado, el ministro defendió el plan económico: “El equilibrio fiscal, el control estricto de la cantidad de dinero [...] y la mejora en el balance del Banco Central son prioridades del programa económico que permitirán que la inflación converja por primera vez en décadas a niveles internacionales”, sostuvo Caputo y dio a entender que no habrá un cambio de rumbo.