Ir al contenido
_
_
_
_
Baloncesto
LIGA ACB

Liga ACB: horarios y resultados de la jornada 22

El Joventut-Barcelona y el CB Canarias-Valencia Basket, los partidazos de la jornada en la máxima competición nacional

El base del Real Madrid Sergio Llull lanza ante el ala pívot del Gran Canaria Eric Vila.Angel Medina G. (EFE)
El País
El País
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

La Liga ACB va tomando velocidad de crucero con la jornada 22. El líder, el Real Madrid, recibe al Lleida, el Valencia, segundo clasificado, visita al CB Canarias, y el Barça se enfrenta al Joventut. Los blancos siguen siendo líderes en solitario de la liga, ante la presión del Barça, Valencia, Baskonia y Murcia.

CB Canarias - Valencia Basket (sábado 14, 20:00)

El octavo clasificado recibe al segundo en uno de los duelos más eléctricos de la jornada.

Real Madrid - Lleida (domingo 15, 17:00)

El líder destacado de la tabla recibe en el Movistar Arena al decimotercer clasificado.

Real Madrid RMA
Hiopos Lleida LLE
DAZN

Joventut - Barça (domingo 15, 19:00)

Badalona acoge otro duelo de altura entre la Penya, séptimo clasificado, y el conjunto de Xavi Pascual, tercero en la tabla.

Joventut Badalona JOV
Barça BAR
DAZN

Otros encuentros:

Unicaja - Zaragoza (sábado 14, 18:00)

Murcia - Gran Canaria (sábado 14, 19:009

Bilbao Basket - Breogán (sábado 14, 21:00)

Básquet Girona - Andorra (domingo 15, 12:00)

Burgos - Baskonia (domingo 15, 12:30)

Granada - Manresa (domingo 15, 18:30)

Dónde ver los partidos de la Liga ACB

Todos los encuentros se podrán seguir a través de Movistar Plus.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos online
cursosonline
Convierte tu talento en tu mayor ventaja.
cursosonline
Tu vocación merece un futuro. Fórmate y cambia vidas.
cursosonline
Convierte tu pasión por el dulce en tu profesión
cursosonline
Eleva la calidad del consejo en salud y bienestar
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Neurociencia
cursosonline
Máster Universitario en Escritura Creativa
cursosonline
Máster en Enfermería Forense y Criminal
cursosonline
Máster Universitario en Terapias Psicológicas de Tercera Generación
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Psicología General
cursos
Máster en IA for Business
cursos
Máster en Dirección de Recursos Humanos
cursos
Maestría en Criminología
_
_