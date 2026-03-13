Liga ACB: horarios y resultados de la jornada 22

El base del Real Madrid Sergio Llull lanza ante el ala pívot del Gran Canaria Eric Vila.

El Joventut-Barcelona y el CB Canarias-Valencia Basket, los partidazos de la jornada en la máxima competición nacional

La Liga ACB va tomando velocidad de crucero con la jornada 22. El líder, el Real Madrid, recibe al Lleida, el Valencia, segundo clasificado, visita al CB Canarias, y el Barça se enfrenta al Joventut. Los blancos siguen siendo líderes en solitario de la liga, ante la presión del Barça, Valencia, Baskonia y Murcia.

CB Canarias - Valencia Basket (sábado 14, 20:00)

El octavo clasificado recibe al segundo en uno de los duelos más eléctricos de la jornada.

Real Madrid - Lleida (domingo 15, 17:00)

El líder destacado de la tabla recibe en el Movistar Arena al decimotercer clasificado.

Real Madrid RMA Hiopos Lleida LLE DAZN 17:00 CET

Joventut - Barça (domingo 15, 19:00)

Badalona acoge otro duelo de altura entre la Penya, séptimo clasificado, y el conjunto de Xavi Pascual, tercero en la tabla.

Joventut Badalona JOV Barça BAR DAZN 19:00 CET

Otros encuentros:

Unicaja - Zaragoza (sábado 14, 18:00)

Murcia - Gran Canaria (sábado 14, 19:009

Bilbao Basket - Breogán (sábado 14, 21:00)

Básquet Girona - Andorra (domingo 15, 12:00)

Burgos - Baskonia (domingo 15, 12:30)

Granada - Manresa (domingo 15, 18:30)

Dónde ver los partidos de la Liga ACB

Todos los encuentros se podrán seguir a través de Movistar Plus.