Bonoloto: comprobar sorteo del viernes 20 de febrero

El sorteo de la Bonoloto se celebra todos los días, de lunes a domingo.

Loterías y Apuestas del estado sortea de forma diaria la Bonoloto, de lunes a domingo este sorteo reparte multitud de premios para aquellos que cuenten con diferente número de aciertos en la combinación ganadora.

En el sorteo de Bonoloto de ayer jueves no hubo acertantes de primera categoría, pero sí hubo un acertante de segunda categoría que se llevó un premio de más de 139.500 euros. Su boleto fue sellado en Linares (Jaén).

La Bonoloto: bote de hoy, viernes 20 de febrero de 2026

La Bonoloto se juega este viernes por un bote de 1.000.000 euros.

Resultados de la Bonoloto

Los resultados del sorteo de la Bonoloto de este viernes 20 de febrero han sido los siguientes:

La combinación ganadora: 1, 21, 33, 34, 41, 49

El complementario: 44

El reintegro: 9

Todos los Premios de la Bonoloto

La Bonoloto tiene varias categorías de premios en función del número de aciertos respecto a la combinación ganadora. La distribución es la siguiente:

1.ª categoría: 6 aciertos

2.ª categoría: 5 aciertos + número complementario

3.ª categoría: 5 aciertos

4.ª categoría: 4 aciertos

5.ª categoría: 3 aciertos

Reintegro

El importe asignado a cada premio varía según la recaudación total del sorteo y la cantidad de acertantes en cada categoría.