Bonoloto: comprobar sorteo del viernes 20 de febrero
La Bonoloto se juega este viernes por un bote de 1 millón de euros
Loterías y Apuestas del estado sortea de forma diaria la Bonoloto, de lunes a domingo este sorteo reparte multitud de premios para aquellos que cuenten con diferente número de aciertos en la combinación ganadora.
En el sorteo de Bonoloto de ayer jueves no hubo acertantes de primera categoría, pero sí hubo un acertante de segunda categoría que se llevó un premio de más de 139.500 euros. Su boleto fue sellado en Linares (Jaén).
BonoLoto: premios y ganadores del 19 de febrero de 2026 https://t.co/KMzjUGObmy— BonoLoto (@bono_loto) February 19, 2026
La Bonoloto: bote de hoy, viernes 20 de febrero de 2026
La Bonoloto se juega este viernes por un bote de 1.000.000 euros.
Hay cosas que harías toooodos los días como repetir ese viaje a ese sitio que tú sabes, o jugar a la #Bonoloto. Hoy #bote de 1.000.000€. Juega de lunes a domingo desde 0,50€ la apuesta y consigue grandes Premios https://t.co/xLvsKUAK4x pic.twitter.com/PonDHIxfhA— BonoLoto (@bono_loto) February 20, 2026
Resultados de la Bonoloto
Los resultados del sorteo de la Bonoloto de este viernes 20 de febrero han sido los siguientes:
- La combinación ganadora: 1, 21, 33, 34, 41, 49
- El complementario: 44
- El reintegro: 9
Todos los Premios de la Bonoloto
La Bonoloto tiene varias categorías de premios en función del número de aciertos respecto a la combinación ganadora. La distribución es la siguiente:
- 1.ª categoría: 6 aciertos
- 2.ª categoría: 5 aciertos + número complementario
- 3.ª categoría: 5 aciertos
- 4.ª categoría: 4 aciertos
- 5.ª categoría: 3 aciertos
- Reintegro
El importe asignado a cada premio varía según la recaudación total del sorteo y la cantidad de acertantes en cada categoría.
Otros Sorteos
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.