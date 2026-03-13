Claves sobre la flexibilización del veto al petróleo ruso: ¿cuánto petróleo llegará al mercado y cómo afectará a los precios?

El mercado podrá incorporar unos 19 millones de barriles de crudo que ya están en tránsito y aumenta el alcance de la liberación de reservas estratégicas nacionales

La crisis energética provocada por la guerra en Oriente Próximo está obligando a los gobiernos a buscar soluciones que eviten un colapso del mercado internacional del petróleo. Estados Unidos ha decidido levantar temporalmente el veto a la compra de petróleo ruso bloqueado por sanciones, pese al rechazo de Europa. Esta acción se suma al acuerdo alcanzado entre las grandes economías, bajo la coordinación de la Agencia Internacional de la Energía, para liberar en conjunto 400 millones de barriles de petróleo de las reservas estratégicas de los países. El objetivo de todas ellas, amortiguar la pérdida del flujo de crudo que ha perdido el mundo por el bloqueo del Estrecho de Ormuz —unos 20 millones de barriles cada día— y contener los precios del oro líquido. Pero esta decisión plantea varias preguntas clave sobre su alcance, impacto y riesgos.

¿Por qué EE UU ha relajado las sanciones al petróleo ruso?

La principal razón es proteger el suministro global de petróleo ante la interrupción de flujos en el estrecho de Ormuz, que representa cerca del 20% del petróleo mundial transportado por vía marítima. Desde que EE UU e Israel iniciaron los ataques a instalaciones iraníes, el tránsito de petroleros se ha reducido drásticamente, generando presión sobre los precios —el petróleo ha elevado su precio un 40% desde que comenzó el conflicto— y aumentando el riesgo de que se traslade a la economía global en forma de inflación.

El Tesoro estadounidense describe la exención como una medida a corto plazo destinada a dar un respiro a compradores y refinerías que enfrentan dificultades de suministro en Asia, sin que al mismo tiempo suponga un beneficio significativo para el gobierno ruso. Según explica Javier de Blas, experto en energía de Bloomberg, cada día adicional de conflicto puede añadir entre 3 y 6 dólares por barril al precio del petróleo, con un impacto acumulado rápido si la situación se prolonga. En este contexto, EE UU busca inyectar crudo en el mercado para evitar un aumento descontrolado de precios y ganar margen de maniobra hasta que los flujos marítimos por Ormuz se reanuden. También quiere evitar que cargamentos ya existentes queden bloqueados por las sanciones. Permitir que esos barriles lleguen a su destino ayuda a aliviar la presión inmediata sobre el mercado mientras se intenta restablecer el tráfico marítimo en la región.

¿Cuántos barriles llegarán al mercado?

Según la firma de datos de comercio internacional Kpler, hay 80 millones de barriles de petróleo ruso en tránsito marítimo. Pero de esa cantidad, 31 millones ya los tiene comprometidos China y otros 30 millones, India. En la práctica, la exención temporal de EE UU permite que 19 millones de barriles de este crudo en tránsito puedan ser adquiridos inmediatamente.

El resto del crudo ruso que está almacenado en tierra permanece bloqueado debido a las sanciones, por lo que solo una pequeña parte del petróleo disponible puede entrar al mercado inmediatamente. La exención tiene una duración de un mes y aplica únicamente al petróleo cargado en buques antes del 12 de marzo, por lo que su efecto es temporal y limitado, más dirigido a aliviar la presión inmediata sobre los precios que en solucionar la escasez estructural.

¿Qué efectos tiene para Rusia?

Antes de esta medida, Rusia vendía petróleo con enormes descuentos, lo que había limitado sus ingresos a pesar de contar con grandes volúmenes. Antes de que estallara el conflicto, el barril de crudo ruso se podía encontrar con un descuento de 30 dólares frente al brent, de referencia en Europa. Un descuento que se ha reducido sustancialmente en los últimos días. Con la exención de EE UU, una parte de ese crudo podrá llegar a compradores que antes no podían adquirirlo, eliminando parte del descuento y aumentando temporalmente sus ingresos por esos cargamentos.

Sin embargo, el impacto es parcial. El levantamiento del veto tiene una duración de un mes y se aplica únicamente al petróleo cargado antes del 12 de marzo. La medida no permite comprar el petróleo que Rusia siga extrayendo o que tenga almacenado, solo puede comercializar petróleo ya en tránsito. Por ello, mientras EE UU busca controlar los beneficios rusos, Moscú podría ver un alivio limitado en la liquidez inmediata sin cambiar sustancialmente su situación estructural frente a sanciones más amplias.

Además, la medida abre la puerta a una mayor flexibilización de las sanciones. La India ya recibió la semana pasada la aprobación de Estados Unidos para comprar petróleo ruso y esa carta blanca podría extenderse a otras regiones y países que lo soliciten o incluso a una prórroga de las exenciones actuales si el bloqueo de Ormuz se prolonga más de lo esperado.

¿Ayudará a rebajar el precio del petróleo?

El efecto sobre los precios será modesto y temporal, ya que los 19 millones de barriles representan el déficit que se genera cada día por el cierre del estrecho de Ormuz. Según analistas de Citi y Bloomberg, la velocidad de llegada de este petróleo al mercado es crucial: aunque el crudo está en tránsito, puede tardar días o semanas en alcanzar refinerías.

Primero, los buques deben atracar y después se necesita descargar y refinar el crudo antes de generar combustible disponible para consumo. Muchos analistas han advertido de que más que escasez de crudo, el problema está en los productos derivados del petróleo, como el gasóleo, la gasolina o el queroseno, que son los que usa la industria. Según un reciente informe de Goldman Sachs, cada 100 millones de barriles podrían reducir el Brent entre 3 y 4 dólares por barril, por lo que el alivio será progresivo y dependerá de la logística de transporte y refinado. Este viernes, el petróleo brent se negocia a 100 dólares el barril.

¿Qué países se ven beneficiados?

La exención temporal de EE UU afecta principalmente a Asia, donde los compradores dependen en gran medida del petróleo ruso y de los flujos a través del estrecho de Ormuz. La India y China son los principales beneficiarios. La India ya había recibido un permiso parcial la semana pasada, y ahora puede ampliar la compra de cargamentos de crudo ruso que estaban bloqueados, mientras que China, uno de los pocos países que mantuvo importaciones consistentes de crudo ruso y productos derivados, también se beneficia.

Otros países asiáticos, como Japón y Corea del Sur, son los más penalizados por la crisis en el golfo Pérsico. Sus suministros de crudo dependen en gran parte de Ormuz, pero no pueden acceder a los cargamentos rusos con la misma facilidad que la India o China. Otros países, como Filipinas y varios miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), observan el mercado con atención, ya que buscan asegurar suministro y limitar riesgos de inflación energética en sus economías.

¿Qué riesgos persisten en el mercado?

La medida no elimina los riesgos geopolíticos. Mientras el estrecho de Ormuz permanezca cerrado o con tránsito limitado, el suministro global de petróleo seguirá amenazado. Todas las medidas adoptadas hasta ahora son temporales y de alcance limitado, diseñadas para mitigar temporalmente la escasez de suministro y evitar una escalada descontrolada de los precios. Sin embargo, ninguna puede sustituir el flujo continuo de crudo que garantiza el paso por este enclave estratégico. Mientras el estrecho permanezca bloqueado, los precios podrían seguir aumentando si el conflicto en Oriente Próximo se prolonga.