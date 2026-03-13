La carraca europea afianza el Empordà como zona de residencia y cría

La carraca europea (Coracias garrulus), un ave migratoria vulnerable catalogada como “próxima a la amenaza” en Cataluña, se afianza en el Empordà (Girona), concretamente en el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà (PNAE) y en el Parque Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter (PNMM). Su población se mantiene o crece gracias a proyectos de conservación como el Coracias, que Endesa desarrolla hace años para que esta especie migratoria amenazada pueda nidificar y criar en las 82 cajas nido que están colocadas en sus torres eléctricas. El balance de 2025 es positivo, ya que 44 parejas de esta especie de plumaje coloreado con gama de azules, ocuparon el 59% de las cajas y hubo un notable éxito reproductor con la puesta de 209 huevos, de los que acabaron naciendo 151 polluelos.

La carraca europea es una especie muy ligada a ambientes agrícolas y ganaderos extensivos, donde nidifica en cavidades como árboles viejos como los olivos o los almendros, así como en construcciones humanas. La pérdida de estos espacios, así como su ausencia en zonas como son las marismas del Empordà, hace que la colocación de cajas nido en los soportes eléctricos, en lo que colabora Endesa, sea necesaria para ofrecer espacios donde nidificar y contribuir a la reproducción y conservación de la especie. La eléctrica lleva dos décadas implicada en esta conservación, pero desde 2017 lo hace de manera directa a través del proyecto Coracias, que ha permito instalar a unos seis metros de altura, en torres de catorce metros, decenas de cajas nidos entre los dos parques naturales. En muchas de ellas, también hay cámaras de fototrampeo que permiten hacerles el seguimiento y vigilar a sus depredadores. El objetivo: conseguir una población reproductora estable en el Empordà. En 2025 se siguió marcando a ejemplares adultos con emisores GPS para conocer sus movimientos y el uso del hábitat.

Es un ave migratoria transahariana de tamaño medio (entre 29 y 32 cm de longitud, de pico a cola; y entre 52 a 57,5 ​​cm de punta a punta de las alas abiertas) que llega a Cataluña en abril para reproducirse y permanece hasta final de verano. En el PNAE, las cajas instaladas en la zona de Mornau-Estanys mejoraron considerablemente su éxito reproductor, pasando de un 61 a un 92%, con muy pocos fracasos. Esta situación se repite al sur del río la Muga, lo que convierte estas dos zonas donde se registran los mejores resultados de reproducción en el Parque. En cambio, en el PNMMBT, los datos de reproducción son muy altos en los sectores de Bellcaire y Verges, y mejoran ligeramente los del año anterior. Siempre han mostrado los mejores resultados de toda la zona de estudio, superando las cifras del PNAE.

Esta especie ha tenido un crecimiento sostenido en el Empordà en lo que llevamos de siglo. En 2000 existía en esta área geográfica una pequeña población de entre tres y seis parejas reproductoras, de esta especie que tiene la categoría de “en peligro de extinción” a nivel estatal, y en Cataluña está “próxima a la amenaza”. La instalación de cajas nido permitió un rápido aumento de su población que pasó a más de veinte parejas en una década.

En Cataluña las crías se localizan exclusivamente en el Empordà, Lleida y Tarragona. Desde el 2024 se puede decir también que esta ave de gran belleza cromática ha criado también en Osona. En 2022 Endesa empezó a colaborar con el Grupo de Naturalistas de Osona-ICHN, instalaron varias cajas nidos y se recogieron sus frutos. Dos parejas de carraca europea criaron en la comarca y nacieron nueve polluelos.

Algunas cajas nido, que por su altura suponen un importante refugio de seguridad frente a posibles depredadores, han sido ocupadas por especies también amenazadas, vulnerables o en regresión tales como el cordero, el búho común, el cernícalo pequeño y el cernícalo común. O por otros que no lo son, como el gorrión o el estornino, pero no se las desahució.